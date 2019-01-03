女大生送貨被GPS搞到鬼打牆　山區驚魂4小時　

▲GPS將女學生導往僻靜山區致其受困4小時。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

平日刺耳的警笛聲，此時此刻聽起來卻格外開心！新北市一名謝姓女大生應徵桃園龜山工業區頂湖路一家物流公司晚班工作，透過手機GPS導航卻被誤導人僻靜山區，山區內複雜小路讓謝女不但繞不出去，且機車突然故障，謝女以手機向家人求助，經大埔派出所利用警車蜂鳴器引導謝女棄車走出山區，始結束4個小時的三度空間迷路記。

龜山警分局大埔派出所2日晚間7點多，接獲謝姓父親報案指稱女兒迷路在龜山振興路山區希望警方幫忙找人，巡邏中的巡佐田承義、警員江偉旗立即以手機連繫上謝姓女大生 (22歲、新北市人)，電話中並不斷確認路線，表示使用手機GPS導航前往工四工業區頂湖路，但導航由振興路一家資源回廠場旁的795巷走進山區，因為山區沒有燈光加上周邊樹木林立小路複雜，且機車突然故障棄置路邊，目前步行小路卻走不出林區內。

▲大埔派出所利用警車蜂鳴器引導謝女棄車走出山區。▼結束4個小時的三度空間迷路記，謝女及家人對警方救助相當感激。（圖／龜山警分局提供）

員警請謝女保持鎮定，看周邊的電塔方位，巡邏車開警示燈不斷繞山區巷弄，約在22時在振興路379巷92弄內底山邊，開啟警車蜂鳴器，女學生表示有聽到聲音，員警請謝女循著蜂鳴器聲音走去，員警往山上看去看到謝女手機的燈光，馬上上去送謝女下山，帶回派出所休息。



經了解女學生目前是龜山區某大學二年級學生，想利用晚上時間打工賺錢，應徵龜山區工四工業區某物流公司上班，於晚間從家中出發因為路不熟也太相信手機GPS的導航系統，沒想到卻被導航至振興路山區，女學生說當時雖然沒有路燈但是因為小路上有不少人有走動才以為正確，卻沒想到會迷路。

由於目前山區道路泥濘難走，謝女及家人表示，要等到天氣晴朗再上山找機車，父女再次感謝員警後回家休息。