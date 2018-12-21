年輕夫妻開車訪友於「停車場拉K」解癮　飄毒味被逮

▲年輕夫妻開車訪友，於停車場拉K解癮，飄毒味被逮。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

K他命獨特的味道，實在太難聞，停車場內也可被警方嗅到！桃園區一陳姓年輕夫婦，夜晚開車訪友時將車停在停車場內，趁等人時竟點K菸解癮，剛好龜山派出所員警經過聞到車內傳出濃濃塑膠味，發覺該車可疑，當場逮捕陳姓夫妻並起出K他命毒品1小包，案經警方訊後移送法辦。

龜山警分局21日指出，住桃園區25歲的陳姓男子與妻子（23歲），於20日17時30分許，駕駛自小客車由桃園至龜山訪友，行經龜山區自強東路在隱蔽無人看管停車場內休息，並吸食K菸解癮，剛好龜山派出所巡邏員警經過發現該停車場只有該輛車非常可疑，直接上前盤問兩人。

▲▼龜山警方於陳姓夫妻車內，起出K他命毒品1小包。（圖／龜山警分局提供）

由於員警聞到車內飄出濃濃K菸味，查證身分赫然發現陳男於今年11月16日、30日分別遭桃園地院及地檢署因毒品、詐欺案發布通緝在案，陳嫌見事跡敗露無法脫身，為保護妻子坦承吸食毒品，主動提供K他命毒品1小包(0.28公克)，警方將兩人帶回派出所驗尿，初篩發現妻子也有吸食K他命反應，全案將陳嫌移送地檢署歸案，妻子則函送刑警大隊裁罰。

警方表示，毒品危害國人健康，拖垮家中經濟，呼籲民眾拒絕毒品保護健康，也請民眾踴躍檢舉不法。