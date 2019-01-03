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13年沒調！桃機今年喊漲「房租」　機場牛肉麵、機票恐會變貴

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▲▼機場,免稅店,航廈,桃園機場,旅客（圖／季相儒記者攝）

▲桃園機場上半年喊漲房租，業者不排除調漲機票、餐飲售價轉嫁業者。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場公司預計於2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金，以因應永續經營及反應市場真實價值，實際調整日期，須待交通部核定，最快上半年公告實施。但傳出業者不堪成本高漲，不排除調漲機票、機場餐飲售價，轉嫁旅客。

桃機公司指出，受2016年公告地價調整影響，機場公司去年繳交土地租金給民航局增加成本2.5億至48億元，但收入僅10餘億，相較於一般市場工業用地每平方公尺租金180-210元，桃園機場目前僅收90元，且自2005年訂定到現在逾13年，無法反應真實價值。

▲▼桃園機場,登機報到手續,旅客,出國旅遊,航空公司（圖／記者季相儒攝）

▲13年沒調整，桃機預計2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金。（圖／記者季相儒攝）

桃機預計於2019年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金，實際調整日期，尚待交通部核定，之後會給整體駐站廠商預備時程，目前最快上半年公告實施。調整後，依租用性質不同為140-150元平方公尺/月，整體租金增加收入3.6億元。

土地部分，租金主要影響承租機場土地航空相關業者及公務機關，共32個單位，為減低對業者衝擊，機場公司採「一次核定，分年調整」，規劃新費率實施後，首年折扣九折、次年九五折，第三年再恢復正常收費。

房舍部分，由於今年度桃園市政府收取桃園機場房屋稅，將由原本1千餘萬元，一口氣增加至近6千萬元，為反映真實成本，機場公司將調整現行房舍租用費率，整體僅增加租金收入1,300萬元。

▲旅客，遊客，桃園機場，機場，出境，觀光，航班，登機報到手續。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機將調漲報到櫃檯租金。（圖／記者李毓康攝）

報到櫃檯部分，由於鼓勵航空公司使用自助報到及自助行李託運系統，且目前報到櫃檯前方排隊空間，均未向航空公司收取租金。目前現行費率為每櫃檯每分鐘0.97元，相較於香港機場2.4元有頗大差距。調整後改為每分鐘1.5元，桃園機場公司預計可增加3千萬元收入。

桃園機場捷運線、第一航廈及第二航廈交通接駁航廈電車，服務台諮詢專題（圖／記者林世文攝）

▲若業者將房租調漲成本轉嫁業者，未來在桃機用餐，餐點費用可能跟著上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

但現傳出房租調整引起不少航空公司、餐飲業者反彈，不堪成本大幅上漲，業者不排除調漲機票、餐飲售價，最後可能苦了旅客。對此，桃機表示，整體房舍與報到櫃檯租金增加，對桃園機場2018年4,650萬旅客來說，轉嫁成本不到1元，但對桃園機場永續經營有正面助益。

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關鍵字：桃園機場,桃機,交通部

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