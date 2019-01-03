溫情喊話！新華網評《告台灣同胞書》：一家人就該多幫忙

▲街頭的青天白日滿地紅旗與五星旗。（圖／路透社）

記者馬叔安／台北報導

新華網3日評論《告台灣同胞書》40周年，強調兩岸是「血濃於水的一家人」，因此一定要「團結」、「多幫忙」、「常來常往」，台灣的水果、科技和管理經驗為大陸帶來的好處，大陸在台灣遭遇天災時，也都伸出援手，「家人之間，難免會有磕磕碰碰，但要過上美好的生活，就必須要團結一心向前奔。」

新華網3日中午發表評論文章《兩岸同胞是血濃于水的一家人》，開頭引用大陸國家主席、中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年上的講話，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦」。文章並強調，「一家人！這是對兩岸同胞關係最精準的概括」。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

文章首先強調「團結」的重要，「當兩岸和平發展時，大陸赴台遊客給台灣帶去人氣和真金白銀，兩岸經濟合作給台企帶去優惠和機遇，也帶來了許多就業機會。大陸的採購單解了台灣果農的燃眉之急，台灣的水産品也豐富了大陸民眾的餐桌」。

文章並寫到兩岸「一家人就該多幫忙」，「台灣給大陸帶來了先進的科技和管理經驗，大陸則日益成為台灣同胞探親訪友、就業創業、安居生活的熱土」、「當汶川地震猝然而至，台灣同胞向四川災區同胞伸出援手，以各種方式表達關懷、提供幫助；當『八八水災』侵襲寶島，來自大陸的捐款及各項賑災物資跨海峽而來」。

文章後半段強調兩岸應該常來往，《告台灣同胞書》提出的許多政策主張變為現實，「兩岸全面直接雙向『三通』已經實現，人員往來越來越頻繁，由涓涓細流匯成了滾滾洪流」，而隨著近年來制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證等措施的頒布，「如今淺淺的海峽，不再是走不出的鄉愁，而是施展人生抱負的美麗風景。」

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。

文末筆鋒略轉激昂，「前進道路不可能一帆風順，但只要一家人和衷共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業！」