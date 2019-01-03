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印尼賑災曝光「遭拒絕降落」　飛官怒控：飛到沒油就墜海！

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▲▼嘉義空軍基地參訪,C-130H型機性能展示。（圖／記者季相儒攝）

▲C-130H型機性能展示。（資料照／記者季相儒攝，下同）

政治中心／綜合報導

印尼八峇里島遭海嘯重創，死傷慘重，外交部宣布，要求國防部完成C-130運輸機的備便，以便隨時前往印尼投入救災，不過卻爆出2005年發生南亞海嘯，外交部急於宣傳救援行動，讓此事曝光，差點讓飛機墜海。

《蘋果》報導，知情人士指出，印尼政府早已拒絕其他國家救援，外交部還在宣傳馳援行動，運輸機迄今仍無法起飛，造成國軍疲於奔命，也讓國際看笑話。一名C-130運輸機退役飛官更爆料，2005年發生南亞海嘯，他們展開「慈航」賑災任務行動，計畫到達印尼棉蘭機場，將救援物資卸載，行動曝光後受到干預。

退役飛官說，當時為了要讓中共無法打壓任務，空軍屏東基地還特別將C-130運輸機的國徽塗掉，機組人員也將所有可供辯識的臂章、隊徽等標誌全部拔除，希望能低調的完成此次任務，不過降落印尼後，民進黨政府的「黨內高層」竟搶先宣傳，讓此事曝光，影響他們的回程行動，原先同意的機場都拒絕我空軍的C-130運輸機降落加油，讓他相當憤怒，無奈表示「只能飛到沒油，掉到大海中」！

▲▼嘉義空軍基地參訪,C-130H型機性能展示。（圖／記者季相儒攝）

退役飛官說，經過國防部、外交部不斷地以外交折衝，最後勉強同意降在一個非常不起眼的一個小機場，而且沒有維修運輸機的能量，只能讓運輸機加滿油後，被要求立即起飛升空，經過一番波折，才順利讓整組任務機隊能夠安全飛返國門。

退役飛官認為，在機敏任務未完成之前，外交部不應該大肆宣傳印尼賑災消息，否則飛機及機組員無法返台，又該誰來負責？他強調，無意批評任何政黨執政，但是政治人物應該有政治警覺及保護國防機密的責任。

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關鍵字：印尼賑災,外交部,運輸機

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