「強迫統一是愚蠢的行為」　外交部推文：2300萬人自己決定命運

▲外交部在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為」。（圖／翻攝自外交部推特／@MOFA_Taiwan）



國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平2日致詞時表示，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。對此，中華民國外交部今日在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為，台灣是個自由民主的國家，人權受到保護。只有2300萬人民才能決定自己的命運。中國的領導者必須加入國際社會並尊重這項現實。」

▼ 習近平2日表示，統一是歷史大勢，「台獨」是歷史逆流、是絕路。（組合圖／路透、ETtoday資料照）



習近平2日表示，「真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。」他也提到，統一是歷史大勢，「台獨」是歷史逆流，是絕路，「絕不為各種形式的台獨活動留下任何空間」。

行政院發布新聞稿表示，習近平多次提及企圖「和平統一台灣」，並稱要與台灣「和平」、「發展」、「合作」，但實際上中國卻從未放棄以武力犯台，並處處打壓台灣空間。總統蔡英文也回應道，「我們願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。」

►《告台灣同胞書》9大重點 習提12次「一中」、45次「統一」

►【全文】蔡英文回應習近平：我身為中華民國總統 終未接受九二共識