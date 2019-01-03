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大巨蛋邁進一步　北市都審同意遠雄進行防災疏散模擬

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▲▼遠雄大巨蛋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋3日第4度進入台北市都市設計審議會闖關，審議聚焦防災疏散模擬條件，市府與遠雄雙方一度避難人數、大客車數量等僵持不下，更有委員不滿表示每次會議不斷推翻前次會議結論。雙方糾結的電腦模擬數值，遠雄代表多次與市府討價還價，經過長達4小時的會議後，市府快速敲定電腦模擬參數，交由遠雄模擬待下次會議討論，讓僵持數月的大巨蛋案終有進度。

遠雄3日都審會提出的防災模擬條件，首次將松菸文創園區納入模擬範圍，並提出新版防災避難人數，包含大巨蛋園區內5棟建物內共7萬8805人，加上戶外1萬3733人，以及松菸建築內2萬7549及戶外8850人，總容留人數12萬8937人；另外，57輛大客車減為28輛。

會議過程中，委員王俊雄直言，歷次都審做過決議，審查範圍以大巨蛋體育園區的L型基地為主，至於防災避難人數，去年9月20日都審大家要求遠雄提出「59833+X」人，去年11月1日都審遠雄拿出7萬人，現在遠雄又端出7萬8805人，提醒在場委員「不要自打嘴巴」；委員王价巨也說，每一次都審都推翻前一次結論，「會不會下次變10萬人？」，直言這在浪費大家時間。當地的新仁里長吳建德說，過去遠雄提出的大巨蛋模擬人數都審不過去，為何這次會大方送來更高人數？要委員想一下背後邏輯。

▲▼大巨蛋都審會。（圖／記者陳家祥攝）

▲大巨蛋案今召開都審會，市府顧問李文宗也到場督軍。（圖／記者陳家祥攝）

市府過去堅持環評引進人數為59833人，而都審模擬人數應為59833+X人，若遠雄提出模擬人數超過59833人，則須環境評估審議會提出變更，但3日討論時卻認為兩個數值可分別討論。而過去曾說未來營運時建築內⼈數超過就要開罰的環保局副局長蔡令儀，此次會議均沉默不語，會後受訪表示，59833人是依照「環境影響評估法」，營運人數就是按照這個數字管制，而今天都審會討論的是電腦模擬人數規模模擬，認為這是兩回事。

但都發局長黃景茂則與環保局不同調，堅持市府過去強調的都審電腦模擬人數與環評引進人數是相關，認為遠雄最後考量未來營運，電腦模擬參數假設採用7萬人，與環評引進人數59833人有差異時，就必須要提出環境差異分析或是重送環評。

而交通方面，遠雄認為應該將57輛大客車停放在松菸北側倉庫，但委員則要求防災避難及交通影響範圍應一致，在11月的會議要求遠雄做出選擇，最後遠雄提出擴大將松菸園區納入全區討論防災。經4小時討論後，決議交通方案應先優先以大巨蛋L型基地做評估，假使真的有窒礙難行，就「勉強同意」遠雄脫鉤，防災避難用大巨蛋基地，交通則準遠雄用全區檢討。

最後都審會決議，遠雄以L形基地為範圍用「59833+X」、「7萬+X」人數進行模擬；至於交通議題，遠雄必須以57輛大客車為基準，先評估L形基地，若遇到困難可納入松菸，同時分析台北機廠未來開發後，所衍伸交通衝擊。

而會議尾聲階段也發生一個插曲，由於遠雄無台北機廠相關數據，擔任主席的黃景茂指示都發局儘快與文化部協商，協助遠雄提出參考規劃，王俊雄也附和自己和規劃單位很熟，自己也可以幫忙。隨後湯佳峰更直接下指導棋，要求委員乾脆投票決定是否納入台北機廠，引發現場嘩然，最後僅有王俊雄跳出來強調遠雄是送審單位，「怎麼可以指示委員怎麼開會？還叫我們投票，這部份真的逾越了。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋,林洲民,都發局,遠雄

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