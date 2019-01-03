檢調第3波搜索帶回4人　徐國勇赴派出所勉勵「不要被誘惑」

▲徐國勇2日下午到中山一派出所勉勵同仁不要接受誘惑。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警爆發收賄疑雲，檢調2日發動地3波搜索，並帶回曾任中山一派出所2任所長，以及2名中山分局警員，而2名所長3日凌晨共計350萬元交保，而另外2名警員將於下午召開羈押庭，而內政部長徐國勇則在3日下午前往派出所勉勵同仁。

檢警接獲舉報，中山一派出所警員收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者賄賂，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易，因此包括時任中山一派出所長的林崇成等人被查出收賄30萬元，另一警員郜振傑收賄高達100多萬元。

檢警2日發動第3波搜索，並帶回曾任中山一派出所的劉姓、楊姓前所長，以及中山分局2名黃姓、莊姓警員，劉訊後250萬元交保，楊則是100萬元交保，而2名警員目前仍在等待召開羈押庭。

而內政部長徐國勇則在3日下午2時許，前往中山一派出所勉勵同仁，希望同仁在天下第一所擔服勤務，不要接受誘惑，工作要正常，在派出所待了約10分鐘後離開。

針對此事，北市警局則表示，劉姓、楊姓2名警官，交保後將由2人所屬分局督察組介入調查，並由分局先行招開人評會，再行報局作處置，另目前莊琦良與黃榮賢正在等待開羈押庭，所以將了解是否涉案狀況再行招開人評會。