獨派逼宮／黃國昌：對內可以有不同意見　對外堅定支持台灣主權總統

▲立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

獨派四大老連署刊報聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任，引發政壇正反聲浪議論。時代力量立委黃國昌3日在臉書表示，對內，我們可以有不同意見，對外，面對中國的文攻武嚇，則應堅定地支持代表台灣主權的總統。

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲共同連署刊報聲明，籲蔡英文不要參選2020總統連任，並要蔡英文交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

黃國昌在聲明刊出後不久，發文表示，對內，我們可以有不同意見；政黨政治，相互競爭，監督制衡，民主常態。目標就是讓國家進步、人民安康。

另外，黃國昌也提到，對外，面對中國的文攻武嚇，則應堅定地支持代表台灣主權的總統，做政府的後盾，捍衛台灣的民主制度與生活方式。

黃國昌雖然沒有明確指出何人何事，但是發文時機點不免引人聯想，跟獨派大老逼宮、還有九二共識有關。

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳家豪攝）

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