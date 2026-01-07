PO「抽X攻略」取笑女學生！出版社遭炎上道歉　小編慘了

▲小編留言開黃腔。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

一間書店日前發文協尋，文化幣重複扣款的高中生；不料，大鵬漫畫小說量販店的小編，竟在下方PO出限制級書名截圖，並留言大開黃腔，引起大批網友撻伐。昨日，出版社連發兩篇道歉聲明，強調已針對該員做出懲處。

小編留言開黃腔 出版社被炎上

一間書店近期透過社群平台發布協尋啟事，指出一名高中女同學在使用文化幣購書時，發生重複扣款情況，希望該同學看到訊息後能回店辦理退款。

沒想到，東販出版社的社群小編竟在貼文下方留言，不僅截圖限制級書籍，更開黃腔戲稱「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了。」

此番言論隨即遭到大批網友抨擊，認為其行為極度不尊重該名同學，且毫無專業素養，事件也迅速擴大炎上。

▲出版社道歉。（圖／翻攝自Threads）

出版社發道歉聲明

針對留言風波，出版社昨日首度發表道歉聲明，承認回覆內容中不當出現成人向書名截圖，導致讀者感到不舒服與困擾。出版社強調，該則爭議回覆已立即刪除，內部將虛心接受大眾批評，為防範類似事件再次發生，未來會將回覆機制改為「雙人審核」，並建立用語規範與加強內部教育，確保未來對外溝通更為謹慎。

再度致歉 懲處失職人員

隨著爭議持續發酵，出版社二度發文向大眾致意。聲明中提到，公司同仁高達九成為女性，核心價值一向重視性別平權與相互尊重。對於本次違背核心價值的事件，公司已針對失職人員進行懲處，並永久停止該員的社群管理權限。

此外，業者承諾，將加強全體員工的性別平權培訓，並落實多重審核機制以示負責。

▼出版社承諾，未來會加強教育訓練，與多重審核機制。（圖／翻攝自Threads）