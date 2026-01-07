F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

記者郭運興／台北報導

空軍飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛F-16戰機在執行例行性訓練任務期間，雷達光點突然消失，辛柏毅疑似彈射跳傘落海下落不明，目前已全面投入海空搜救。對此，空軍今（7日）召開記者會說明，F-16有四大殺手，空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易發生的事，空間迷向、操控下撞地，昨天晚上辛柏毅已經知道空間迷向也報出來了，同時檢查高度表已經下調，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，辛柏毅有保持飛機操作、把情況報出來、盡可能迅速落地，所以該做的已經都做了。

▲飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況，第五聯隊第27隊隊長周明慶上校出席。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，昨天的飛行路徑已經沒有顯示，所以沒有辦法去參考姿態，F-16有四大殺手，空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易發生的事，空間迷向、操控下撞地。

周明慶說，空間迷向可以分為已察覺跟未察覺，昨天晚上辛柏毅已經知道空間迷向也報出來了，同時檢查高度表已經下調，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，所以該做的已經都做了，而且隊友已經想辦法把掌機帶回來。

周明慶指出，遭遇緊急處置有三個原則，保持飛機操作、根據情況採取適當措施、盡可能視情況落地，辛柏毅有保持飛機操作、把情況報出來、盡可能迅速落地。

周明慶不禁哽咽，「所以真的是….現在唯一的是陪伴家屬，這是很長的路，然後盡速搜救」。