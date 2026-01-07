高雄鼎泰豐被指出包！炒菠菜「送蝸牛」　旁邊還有一坨泥土

▲高雄鼎泰豐出包！炒菠菜驚見「加料版」。（圖／FB翻攝爆料公社公開版）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼎泰豐驚傳食安疑慮！有網友在網路爆料指出，花了200多元買炒菠菜，結果「買菜送蝸牛」，旁邊看起來還是一坨泥土，大罵「比別人貴，食安也不怎麼樣」。高雄市衛生局獲報後派員前往稽查，現場檢視待烹煮的菠菜未見異物，業者則表示，將加強員工食材清洗及異物檢視。

有網友在FB「爆料公社公開版」發文指出，「花了2百多塊買的炒波菜！結果買菜送蝸牛，旁邊看起來是一坨泥土？比別人貴食安也不怎麼樣，洗菜很困難嗎？」，最後還標記鼎泰豐高雄店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄鼎泰豐炒菠菜驚見「不速之客」，蝸牛、泥土嚇壞饕客。（圖／FB翻攝爆料公社公開版）

衛生局今日接獲反映隨即派員查察，現場檢視待烹煮的菠菜未見蝸牛等異物，業者表示尚未接獲消費者反映，將加強員工食材前處理清洗及異物檢視。

衛生局已要求業者販售食品須符合《食品安全衛生管理法》第17條暨「一般食品衛生標準」第3條相關規定，不得有肉眼可見異物或蟲體、寄生蟲等情形。

▲衛生局獲報派員前往現場稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，現場作業環境尚符合規定，業者定期委託合格廠商進行病媒防治，已完成食品業者登錄及投保產品責任險。

衛生局呼籲業者應依食安相關規定加強食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。另提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。