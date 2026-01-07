北市推營養午餐免費　家長提3疑慮：可能浪費食物

▲台北市擬推營養午餐免費，家長會希望能訂立統一補助費用。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，北市國中家長會聯合會表示，支持這項政策，可減輕家長負擔，但每個學校狀況不一，最好方式是市府訂立統一的補助金額，再由各校自行公開招標，差額由家長補貼，若要由教育局統一招標，則要做好規範午餐品質的量化標準，避免學生出現比較心態，也要留意部分學生造成食物浪費。

蔣萬安昨日宣布，台北市內所有公私立國小、國中的營養午餐全面免費。根據教育局長湯志民預估，所需預算約20多億，受惠人數近18萬人，盼用財劃法補助款支應，細節目前還有待確認，最快115學年上路。

台北市國中學生家長會聯合會總會長吳政鴻表示，支持市府這項政策，可以減輕家長每月數千元負擔，但現在很多細節不清楚，希望能與市府進一步溝通，畢竟過去各校營養午餐的每餐費用，大都是根據家長意願跟團膳業者議價，所以不僅公私立學校不同，像是公立大約每餐約65至70元，但私校都超過100元，各區或各校之間差異也很大，像是信義區學生餐費相對偏高。

吳政鴻進一步指出，若由市府出面跟團膳業者統一招標，恐怕餐費都一樣，最好是由市府訂立統一補助費用，像是目前均價每餐為63元，再由各校對團膳業者招標，在取得絕大多數家長同意後，超出63元部分，則由家長支付，例如家長希望孩子吃到每餐70元，招標後每餐7元差額由家長支付，至於中低收入家庭學生，則依照目前作法，由相關經費支付，不會新增額外負擔。

不過，若是要由教育局統一招標，吳政鴻建議，應該制定相關的量化標準，像是規定一周提供多少次水果、牛奶、特餐比例，以及菜色、湯的種類，因為現在各校有差異，學生就會有比較心態，若能有統一規範，可以避免孩子的比較心態。

至於營養午餐若免費後，學生是否可能出現浪費狀況？吳政鴻認為，目前多數學生的餐費都是由家長支付，不是學生自己出錢，應該無上述狀況，但要留意的是，各校都有些學生原本是自己帶便當，未來免費後，這些原本帶便當學生可能想說免費就報名，但後來又吃不慣而變回自己帶便當到校，就可能會出現浪費食物的狀況。