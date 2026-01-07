　
北市推營養午餐免費　家長提3疑慮：可能浪費食物

▲北市國小營養午餐將新增有機菇料理。（圖／北市教育局提供）

▲台北市擬推營養午餐免費，家長會希望能訂立統一補助費用。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，北市國中家長會聯合會表示，支持這項政策，可減輕家長負擔，但每個學校狀況不一，最好方式是市府訂立統一的補助金額，再由各校自行公開招標，差額由家長補貼，若要由教育局統一招標，則要做好規範午餐品質的量化標準，避免學生出現比較心態，也要留意部分學生造成食物浪費。

蔣萬安昨日宣布，台北市內所有公私立國小、國中的營養午餐全面免費。根據教育局長湯志民預估，所需預算約20多億，受惠人數近18萬人，盼用財劃法補助款支應，細節目前還有待確認，最快115學年上路。

台北市國中學生家長會聯合會總會長吳政鴻表示，支持市府這項政策，可以減輕家長每月數千元負擔，但現在很多細節不清楚，希望能與市府進一步溝通，畢竟過去各校營養午餐的每餐費用，大都是根據家長意願跟團膳業者議價，所以不僅公私立學校不同，像是公立大約每餐約65至70元，但私校都超過100元，各區或各校之間差異也很大，像是信義區學生餐費相對偏高。

吳政鴻進一步指出，若由市府出面跟團膳業者統一招標，恐怕餐費都一樣，最好是由市府訂立統一補助費用，像是目前均價每餐為63元，再由各校對團膳業者招標，在取得絕大多數家長同意後，超出63元部分，則由家長支付，例如家長希望孩子吃到每餐70元，招標後每餐7元差額由家長支付，至於中低收入家庭學生，則依照目前作法，由相關經費支付，不會新增額外負擔。

不過，若是要由教育局統一招標，吳政鴻建議，應該制定相關的量化標準，像是規定一周提供多少次水果、牛奶、特餐比例，以及菜色、湯的種類，因為現在各校有差異，學生就會有比較心態，若能有統一規範，可以避免孩子的比較心態。

至於營養午餐若免費後，學生是否可能出現浪費狀況？吳政鴻認為，目前多數學生的餐費都是由家長支付，不是學生自己出錢，應該無上述狀況，但要留意的是，各校都有些學生原本是自己帶便當，未來免費後，這些原本帶便當學生可能想說免費就報名，但後來又吃不慣而變回自己帶便當到校，就可能會出現浪費食物的狀況。

01/05 全台詐欺最新數據

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

台北市長蔣萬安6日宣布今年台北市國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省下新台幣上萬元。對此，媒體人周玉蔻今（7日）表示，蔣萬安的台北市營養午餐全免費政策很厲害，奉勸民進黨所有縣巿長候選人從善如流跟進，千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百姓懶得理你的廢話。

營養午餐免費20億經費哪來？　蔣：追加預算

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

蔣萬安宣布營養午餐免費　北市估需20多億預算

