挺劉世芳　梁文傑：「台獨頑固分子」都是捍衛中華民國存在的人！

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。對此，陸委會副主委、梁文傑表示，被列入「台獨頑固分子」清單的，都是堅決捍衛中華民國存在的人，「他們的立場都不會變！」

▼內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）



梁文傑7日赴立法院內政委員會報告，在接受媒體訪問時說，國台辦現在所列的所謂「台獨頑固分子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透與各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去。

梁文傑強調，「所有被他們列為台獨頑固分子的人，我想他們的立場都不會變！」

另外，陸委會也發出新聞稿指出，中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

