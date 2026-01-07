LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

記者蘇靖宸／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，行蹤不明，目前三軍檢派兵力，與海巡署、國搜中心、空勤總隊全力搜救中。空軍今（7日）上午10時花蓮基地召開記者會說明狀況，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲辛柏毅昨駕駛編號6700的F-16V戰機失聯。（資料照／記者陳煥丞攝）

空軍6日晚間表示，空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V戰機，晚間6時17分由辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

空軍指出，辛柏毅為空軍官校108年班畢，現職為上尉戰鬥機飛行官，已婚但尚未育有子女，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16V戰機的總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16V戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

傳疑似為該架F-16V戰機的模組化任務電腦訊號故障，在進入雲層後，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生。但空軍目前尚未說明意外原因。

國防部晚間10時表示，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

總統府發言人郭雅慧則說，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。