曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

記者蘇靖宸／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，行蹤不明。對此，空軍今（7日）依據站管通話、雷達顯示資料及長機錄音抄件，公布該架F-16V戰機初步軌跡，並指出，辛柏毅在晚間7時28分18秒時呼叫「我現在高度一直在下降」，接著再呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

▲江義誠7日說明飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍7日上午在花蓮基地召開臨時記者會，說明辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。空軍司令部督察長江義誠少將說明，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨駕駛機號6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分在花蓮基地南面31海里光點消失，空軍隨即成立應變中心，派遣搜救機，偕同海軍、空總、海巡搜救。

針對當時F-16V戰機飛行軌跡，江義誠指出，在訓練完畢後，採基本編隊執行反場，依照站管通話、雷達顯示資料及長機錄音抄件，初步發現，晚間7時23分30秒時，高度7600呎、位在花蓮南面40.4海浬，2號機（事發機）無線電呼叫「two lost」，也就是發生空中失散情況；晚間7時28分18秒時，高度4000呎、位在花蓮南面36.3海浬，2號機呼叫「我現在高度一直在下降」；晚間7時28分22秒時，高度2600呎，花蓮正南面35.1海浬，2號機呼叫預計跳傘3次； 晚間7時28分30秒時，高度1700呎，花蓮南面36海浬光點消失。

但江義誠強調，飛行員是有呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

江義誠表示，辛柏毅的空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格，而事發機的週檢出站時間為2025年10月30日、出站後飛行時數為35小時又20分，飛機機身與發動機定檢出廠迄今均無重大故障。天氣方面，江義誠說，晚間7時半時，能見度9000公尺、小雨，1200呎稀雲、2500呎裂雲、5000呎列雲，海溫約24.1度，海象5-6級，浪高0.9公尺，符合飛行訓練派遣標準。