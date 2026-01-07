　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

▲▼F-16V夜訓失聯，飛官疑跳傘，海巡署全力救援。（圖／海巡署）

▲F-16夜訓失聯，飛官疑跳傘，海巡署全力救援。（圖／海巡署）

記者崔至雲／台北報導

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事。對此，國民黨團發新聞稿為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。並指出，當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F- 16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

國民黨團指出，昨晚出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障。現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

國民黨團說明，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

國民黨團說，而當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F- 16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

國民黨團提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。
 

01/05 全台詐欺最新數據

相關新聞

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！師讚「品學兼優」

29歲飛官辛柏毅6日晚間執行夜航任務，駕駛機號6700的F-16AM單座戰機起飛72分鐘，雷達訊號因不明原因發生異常，辛柏毅疑跳傘失聯，至今已搜救15小時未果，讓家人哭紅了眼。據了解，辛柏毅就讀國中時品學兼優，在體育方面表現格外優異，不僅是縣內丟標槍冠軍，還是籃球校隊，在田徑教練眼中，辛柏毅從小個性樂觀又熱心助人，是大家的表率。

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

飛官失聯家人崩潰！小姨子：姊姊等到快瘋掉

飛官失聯家人崩潰！小姨子：姊姊等到快瘋掉

搶救飛官！F-16飛官辛柏毅墜海失聯　內政部：搜救機架次持續增加

搶救飛官！F-16飛官辛柏毅墜海失聯　內政部：搜救機架次持續增加

飛官辛柏毅失蹤逾14小時！老家湖西天后宮捻香祈禱

飛官辛柏毅失蹤逾14小時！老家湖西天后宮捻香祈禱

