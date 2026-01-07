空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

記者蘇靖宸／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，行蹤不明。對此，空軍司令部督察長江義誠少將今（7日）表示，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索，而空軍也已下令F-16機停止演訓任務。在記者會落幕前，江義誠哽咽希望國人替辛柏毅祈福。

▲江義誠7日說明飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍7日上午在花蓮基地召開臨時記者會，說明辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。空軍司令部督察長江義誠少將說明，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨駕駛機號6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分在花蓮基地南面31海浬光點消失，空軍隨即成立應變中心，派遣搜救機，偕同海軍、空總、海巡搜救。

針對當時F-16V戰機飛行軌跡，江義誠指出，在訓練完畢後，採基本編隊執行反場，依照站管通話、雷達顯示資料及長機錄音抄件，初步發現，晚間7時23分30秒時，高度7600呎、位在花蓮南面40.4海里，2號機（事發機）無線電呼叫「two lost」，也就是發生空中失散情況；晚間7時28分18秒時，高度4000呎、位在花蓮南面36.3海里，2號機呼叫「我現在高度一直在下降」；晚間7時28分22秒時，高度2600呎，花蓮正南面35.1海里，2號機呼叫預計跳傘； 晚間7時28分30秒時，高度1700呎，花蓮南面36海里光點消失。

但江義誠強調，飛行員是有呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

對於搜救狀況，江義誠表示，事發後，空軍晚間7時半即派遣一架S-70C型由松山基地起飛執行搜救任務，同時間一架C-130H運輸機屏東基地起飛，另有一架UH-60M黑鷹直升機自花蓮基地起飛，一同協助搜救；接著海巡署派遣艦艇、海軍出動基隆艦陸續加入搜救行列。

江義誠說，目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索；他強調，現階段以搜救人員為主要工作，後續依照專業評估，再決定打撈規劃。

江義誠也說，空軍已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

江義誠今結束記者會前略帶哽咽表示，「希望所有國人可以集氣，為我們辛上尉來做祈福，希望可以很順利達成搜救任務」。