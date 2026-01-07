　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F16飛官墜海遇冷氣團　潛水教練：沒防寒衣「2小時就發抖」

記者柯沛辰／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，持續搜救中。專業潛水教練表示，若沒有穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖，至於多久後會陷入失溫，則視個人體力而定，期盼盡快傳來好消息。

▲▼F-16夜航失事，海巡艦艇夜間航行前往救援。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

▲F-16夜航失事，海巡艦艇在海面上搜救。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

外海風大加劇風寒效應　教練示警「2小時就開始發抖」

強烈冷氣團來襲，根據氣象署觀測資訊，成功、花蓮浮標測得海溫約23.1度至23.9度。根據《自由時報》報導，潛水教練張冠正指出，海溫24度以下就算寒冷了，加上外海風速大，可能加劇風寒效應，沒穿防寒衣2小時就會開始發抖，過去就曾有潛水員在這種海溫中撐8小時昏迷獲救，盼這次也能傳出好消息。

18:17起飛、19:29雷達異常　研判豐濱外海10浬跳傘

空軍表示，辛柏毅上尉6日晚上6時17分駕機起飛執行例行訓練任務，晚上7時29分雷達訊號異常，研判已在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動。

▲▼辛柏毅,F-16,F-16V,F-16AM。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲失聯飛官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

空軍指出，辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。

才從芬蘭度蜜月回來　歸建不到48小時傳意外

去年5月，辛柏毅才與同在花蓮基地的妻子結婚，最近剛從芬蘭度蜜月回來，沒想到歸建不到48小時就傳出意外。目前海巡艦艇持續在東部外海搜尋，全力爭取黃金救援時間。

01/04 全台詐欺最新數據

F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，持續搶救中。事實上，辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地的妻子結婚，最近剛度蜜月回來，沒想到歸建不到48小時就傳出意外。有當地人指出，辛柏毅曾就飛機起降噪音致歉，為人相當親切。

