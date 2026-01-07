▲「單女女同可上路 代孕制度現難行 《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤 並逐條實質審查」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取總預算通過。對此，民團與8名女綠委今（7日）共同召開記者會，呼籲《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤，並逐條審查。台灣女人連線理事長林綠紅說，若明日法案就出委，她會認為立法院利益交換，犧牲弱勢女性子宮權。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等社會團體與民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜和張雅琳今（7日）共同召開「單女女同可上路 代孕制度現難行 《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤 並逐條實質審查」記者會。

台灣女人連線指出，此時正值延長院會之際，立法院衛環委員會突然排入此爭議性法案，立委是否有足夠時間、充分討論本法案不無疑慮，呼籲人工生殖法修法涉及人性尊嚴、性別平等等重要的社會價值，不應該在政黨利益交換當中，將委員會審議程序，變成僅僅是過水作用，而將爭議條文打包協商，讓民眾無法監督，而惡化弱勢女性的處境，呼籲將「代理孕母」與《人工生殖法》脫鉤，並實質逐條審查，以符合社會期待。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，立法院對納入代孕專章的《人工生殖法》草案這次應不予處理，但卻耳聞，也是最令人擔心的事，《人工生殖法》將在明日會議後，打包送出委員會，逕付黨團協商，這種關係人權的議題不該打包協商，讓外界無法監督法案細節。她也合理懷疑，這麼複雜條文、19個版本，若明早唸完條文，下午審查就可以出委，用協商方式，她會認為立法院利益交換，犧牲弱勢女性子宮權 ，人民會看得很清楚，周一得知此訊息時民團非常悲傷，「竟然女人就這樣被換出去了」。

黃捷也說，《人工生殖法》是她2024年就任以來重點關注法案，過程中也不斷跟衛福部溝通，一定要跟讓單身女性和女同志跟代理孕母脫鉤，最後政院版送出來的就是沒有代理孕母版本，「但是很可惜，明天被突襲了」，最後還是排入5個有代理孕母的版本，嚴正呼籲，明天千萬不能倉促把有代理孕母的版本送出委員會。

黃捷指出，社會對代理孕母爭議有非常多討論，包括是否涉及金錢交易？若代理孕母上路，女性真的能擁有自己子宮的自主權嗎？會不會因為經濟弱勢、家庭地位、社會地位弱勢而形成被剝削及被逼迫的可能？「這個都是我們可想而知，在台灣社會非常可能會發生的風險」，也就是當代理孕母貿然通過，「會不會變成我們的子宮、弱勢女性的子宮必須要出租？會不會變成弱勢女性必須要承擔這些懷孕風險的外包？」因此在條文沒有審慎細緻討論之前，千萬千萬不能通過，也不能送出委員會。

范雲表示，台灣人工生殖技術領先世界，然而現行法規，嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用。法律明顯已過時，無視2019年台灣已通過的「釋字748號施行法」，女同志伴侶已得以結為配偶的事實；也排除單身有意願、有權收養子女的成年女性，無法使用人工生殖技術。現階段大家共識是，保障女性身體自主權，開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法，也明定子女最佳利益評估、血緣知悉權等對孩子的保障，沒有共識的代理孕母應脫鉤處理。

吳沛憶提到，她曾因為反對代理孕母入法，遭陳昭姿當面辱罵，這一幕媒體也有拍下來，但每位立委都代表民意，代理孕母目前在社會爭議就是這麼多，主張的立委不應是謾罵其他黨派的立委，而是要努力在社會說明，針對大家有疑慮的部分提出配套、討論，每位立委請記得自己的職責，「我們要代表民意，民意沒有共識的部分，我們要多加去努力，不是在立法院『枵飽吵』（閩南語無理取鬧之意）」。