政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16近20年失事史一次看　已釀6架墜毀4人殉職

▲F-16近20年失事紀錄。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲F-16近20年失事紀錄。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，行蹤不明。因此，《ETtoday新聞雲》彙整相關資訊，回顧空軍F-16近20年失事紀錄與搜救結果，總計已釀6架墜毀、4人殉職。

2008年丁世寶（殉職）

2008年3月4日，空軍第401聯隊的F16單座戰機少校飛官丁世寶在於花蓮外海執行夜間訓練任務時空間迷向，因而墜海失聯。

經過多次搜救後仍未尋獲，依法宣告死亡，死後追晉中校軍階及授予干城甲二獎章、旌忠狀。

2013年吳彥霆（獲救）

2013年5月15日，空軍嘉義基地第455聯隊一架F-16單座戰機（編號KE-450）在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，飛官吳彥霆跳傘平安獲救。

這架F-16下午2時在嘉義基地起飛，前往嘉義西南外海執行換訓課目，下午2時30分時因戰機機件故障失效，人員通報後跳傘。空軍救護隊一架S-70C已於3時27分尋獲飛行員，人員平安，並送嘉義榮民醫院觀察。

2018年吳彥霆（殉職）

2018年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時失聯。

這架F-16下午1時15分從花蓮機場起飛，1時44分光點消失在新北市五分山，下午3時22分新北市消防局接獲民眾報案，發現五分山登山步道及雷達站步道有大量殘骸，經過近5個小時搜尋，確定吳彥霆罹難。總統府6月14日發布總統令追晉故空軍少校吳彥霆為空軍中校。

2020年蔣正志（殉職）

2020年11月17日，空軍上校飛行官蔣正志駕駛F‑16戰機進行夜航訓練，於6時5分起飛後，6時7分雷達光點消失在花蓮機場東北面外海失聯。

搜救半年未果，總統府2021年5月公布總統令，追晉蔣正志為空軍少將，時任總統蔡英文也前往花蓮頒發褒揚令，蔡英文也表示「你的任務已經結束了，謝謝你。我們永遠以你為榮」。

2022年陳奕（殉職）

2022年1月11日，空軍嘉義基地第四聯隊陳奕上尉駕F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失失聯。

空軍當時初步判斷肇因，當時執行對地炸射科目、進行大角度導入時向下快速墜海， 事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。

總統府於1月25日發布總統令，追晉陳奕上尉為空軍少校，3月29日入祀南投縣忠烈祠。

2026年辛柏毅（搜救中）

2026年1月6日，空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，緊急跳傘逃生，行蹤不明。

▼F16。（圖／記者李毓康攝）

▲▼F16。（圖／記者李毓康攝）

01/05 全台詐欺最新數據

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

