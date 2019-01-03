林濁水：蔡英文2020必敗　有何逼宮可言？

▲民進黨大老林濁水預言，蔡英文2020必輸，有何逼宮可言。（合成圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

4位獨派大老發出共同聲明，要求總統蔡英文放棄參選連任，引發政壇議論。對此，民進黨大老林濁水形容這是「超級大地震」，並直言蔡英文選2020必敗，有何逼宮可言？

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等人在3日聯名發表公開信，以半版篇幅刊登於報紙上，「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。

外界認為，這封共同聲明形同「獨派逼宮」，林濁水認為，逼宮是封建時代用語，且邏輯不通，因為「逼宮必須是2020總統是蔡英文的，把蔡逼下去換成我來當，2020的總統蔡英文必敗，有什麼逼宮可言」。

林濁水接受訪問表示，吳澧培等4人長期支持民進黨與本土政權，立場毋庸置疑，而這些人點出蔡英文競選連任一定落選的問題，是婦孺皆知，為何婦孺皆知的問題，不是民進黨當權派所在意的，還需要這幾位老人家出來提醒，這很悲哀。

另外，聲明中提到要蔡英文交出交出行政權 退居二線，林濁水建議，蔡英文放棄連任，這肯定對民進黨大有加分，但只能使立委不要掉到個位數字，總統不論換誰仍然必輸。

林濁水指出，「憲政運作回歸憲法，揚棄兩蔣建立的總統有權無責體制的主張和歷次民調『恢復閣揆同意權』的民意互相呼應」，這將對社會造成強烈正向衝擊，民進黨獲得的肯定將不只在立委選舉顯現，也將使本來必敗的總統候選人進階到可以一搏的階段。

林濁水也說，若蔡英文堅持參選到底，就是將國會多數與執政權拱手讓人，「立委席次可能是個位數」。若是其他人參選，至少在國會席次上依然會有比較像樣的收穫，進一步總統得票也會更有競爭力。

▲吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）