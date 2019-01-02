代言人≠旅遊人潮　朱學恒推薦「五月天AR」行銷旅遊

▲五月天示意圖。（圖／相信音樂提供）



記者林彥臣／綜合報導

行政院副發言人丁允恭指出「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，引發了高雄旅遊代言人從五月天變成白冰冰的論戰。對此朱學恒則表示，代言人不等於旅遊人潮，應該要有更多互動式的元素，例如五月天的AR等等才是一個完整的行銷。

朱學恒在東森新聞直播線上表示，旅遊代言人是誰不等於旅遊人潮，找來五月天代言卻沒有帶來比較多的旅遊人潮，找來五月天應該還要有更多互動式旅遊的元素，例如像南韓經常用代言人的AR影像，吸引觀光客到訪，或許可以在某個景點的一張椅子上有五月天的AR可以合照，到訪某些景點可以抽到五月天的簽名T-shirt，用這種方式去吸引全國各地或是東南亞、大陸的五月天粉絲旅遊。

▲朱學恒推薦五月天AR行銷旅遊。（圖／翻攝自東森新聞 CH51 youtube）



高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜，白冰冰為此拍攝「來去高雄」MV，介紹高雄風景與美食，潘恆旭強調，白冰冰在福建很紅，很受50歲以上族群歡迎，並認為丁允恭有歧視白冰冰之嫌。

▲白冰冰代言高雄，讓網友想起之前的代言人五月天，意外引發論戰。（圖／翻攝網路）



潘恆旭說， 高雄每個月都會有觀光代言人，1月是藝人白冰冰，2月是名人陳文茜，3月則接洽藝人陳美鳳或作家瓊瑤中，透過宣傳將高雄之美行銷海內外。

丁允恭2日受訪時不改立場指出，他是就一個原則性角度，提醒城市觀光有長遠、常建的思考，包括觀光代言上怎樣擴生城市底蘊，或是跟城市有深入的脈絡連結，至於對個別人選他沒有太多評論，相信交給市民來評判。