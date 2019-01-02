等腸病毒快篩！嬤要孫「傳染給別人比較快好」　她爆氣噴台語開嗆

▲ 幼兒感染腸病毒，會有口腔潰瘍的病徵。示意圖，與本文當事人無關。（圖／安南醫院提供）

記者張嘉晏／綜合報導

「感冒傳染給別人比較快好」其實沒有根據！一位媽媽在臉書痛斥，自己帶小孩在醫院檢查時，有位疑似感染腸病毒的男孩不僅沒戴口罩，男孩阿嬤還不聽護理師的「隔離警告」，要孫子趕快去跟兒子玩，認為「傳染給別人比較快好」。這樣的觀念讓原po氣炸表示，「無論在哪裡都應該做好管理，嚴重的話可能會致死欸！」

「我真不敢相信，在這個世代，這個時代，還有這種無言觀念。」一位謝姓媽媽今日在臉書「爆怨公社」中抱怨，早上因為小孩尿液顏色不對， 就趕快去醫院檢查。在等待的過程中，有位約莫2、3歲的小男孩咳嗽很嚴重，不過他的爸爸和阿嬤並沒有幫他戴上口罩。原po表示，戴著口罩的阿嬤一直要孫子跟自己的兒子玩，「我當下就強迫我小孩戴口罩」。

後來那位男孩進去診間看診，由於門沒有關上，謝小姐就聽見診療過程，才發現小男孩「嘴邊起紅疹＋咳嗽好幾天」，醫生也懷疑是得了腸病毒跟流感，需要進行快篩檢查。

後來護理師把祖孫倆帶到一個獨立空間，叮囑他們要先隔離一下，不要跟其他病患接觸。沒想到這時阿嬤卻又把男孩帶出來說了句「去去去，去為後拔郎卡緊賀（傳染給別人比較快好）」，讓原po當場爆氣開嗆，「拔郎欸嬰ㄚ係袂廖膩！（別人的小孩死不了嗎）醫生都叫妳們在裡面了，妳還叫小孩出來，這邊還有孕婦欸，妳有沒有搞錯啊！」

隨後護理師才趕緊出來制止，原po也趕緊抱著孩子去消毒。謝小姐表示，無論在哪裡，當孩子或是本身有傳染疾病，都應該做好管理，「腸病毒跟流感嚴重可是會致死耶！怎麼會叫小孩去傳染給別人，自己就會快點好，哪來的根據啊！」

▲ 若確診為腸病毒，應該要遵守醫囑、確實隔離。示意圖，與本文當事人無關。（圖／視覺中國）

網友看了之後也表示很扯，「好自私，什麼心態啊」、「神理論欸！什麼叫做傳染給別人比較快好」、「聽到阿嬤那句話真的會瞬間暴怒耶！」、「 我上次也遇到一位爸爸，孩子（應該有5歲）都確診腸病毒了＋一直咳嗽還不叫小孩戴口罩。我一聽到他是腸病毒馬上帶孩子跑到很遠的地方坐，只有無言」、「自己小孩中獎了難受，也要拉著別人的小孩中獎，才覺得大家都一樣，得到安慰的概念吧...」。

事實上「傳染給別人會比較快好」其實是時間上的錯覺。小兒科醫師分析，會有這樣的錯覺，其實與「病程」有關，「若A剛好碰到病毒，2天後病狀出現，對著B咳了兩聲傳染給他，B碰到病毒後2天開始出現症狀，此時A的病程已過了3～4天，當B病情變得嚴重時，A的病情也逐漸痊癒，單純是『時間上的錯覺』，並非將感冒傳染給其他人自己就好了」。

醫師也提醒，有些被傳染者的症狀會比「原病毒帶原者」更為嚴重，是因為病毒量太大；若又在密閉空間後果更可怕，尤其腸病毒最常發生，如果家中有幼兒得病一定要確實隔離。

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