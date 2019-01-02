中原室設「全都露」團隊創新設計獲金獎　讓露營成全民活動　

▲中原大學「全都露」團隊，參與通用設計競賽獲得金獎肯定。(圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對露營活動已蔚為民眾休閒新風潮！桃園中原大學設計學院師生以「全民都能自在露營旅遊」為規劃主題，提出如幫助遊客更容易找到營區地點等創新設計，參加交通部觀光局舉辦的第二屆通用設計競賽，在超過百人的參賽者中脫穎而出，勇奪遊憩動線組金獎肯定。

中原大學2日指出，由該校室內設計學系副教授陳歷渝與研究生高巧穎組成的「全都露」團隊，是全國唯一以室設專業參賽的團隊，能夠榮獲通用設計競賽金獎實屬難得。評審委員對其在「東部海岸國家風景區小野柳露營區」提出的許多創新設計大為肯定，像是為了幫助遊客更容易找到營區地點，中原團隊規劃以明顯的色彩標示加上科技手環應用，讓入場遊客只要戴上手環，就能依照顏色指引找到自己的營區位置。

▲團隊邀請中原大學的義大利交換生實地參與小野柳風景區場勘，以外國人的看法給予標示文字與圖形解說建議。（圖／中原大學提供）

此外，為了讓所有遊客都能容易的理解露營區各種標示設計，團隊更邀請義大利交換學生實地參與小野柳風景區場勘，以不懂中文的外國人觀點給予園區指示牌解說圖形的建議。

陳歷渝表示，團隊取名「全都露」就是希望露營可以成為全民、全家人都可以參與的活動，無論是需要坐輪椅的長輩、或者推娃娃車的家庭，都能自在無礙的到戶外遊憩。由於自己身為肢體障礙者，陳歷渝比一般人更能體會友善通用的設計對身障者的重要性、更能針對問題點提出改善建議。

陳歷渝提到：「在海邊活動很容易沾上沙子，一般人可以用水沖洗，但身障人士坐在輪椅不方便，我們便提出用『空氣噴槍』的概念，讓清理身體更方便。」