陸火車訂票網洩470萬條個資「賤賣600元」　警秒逮嫌犯追查平台

▲中國鐵路12306鐵路訂票網站。（圖／12306鐵路訂票網站網頁）

大陸中心／綜合報導

大陸火車訂票網站「12306鐵路訂票網」日前傳出有用戶各資被洩漏，數量高達470萬條；雖然中鐵路在第一時間PO文澄清「這是謠言」，但北京市公安局網絡安全保衛總隊（網安總隊）經過追查發現，確實有個名為「deepscorpions」的帳號在販售訂票個資，目前已逮捕犯罪嫌疑人，並持續追查洩密的第三方網路訂票平台。

綜合陸媒報導，網安總隊28日發現，網路上流傳著470餘萬條疑似12306鐵路訂票網的用戶個資，遭到洩漏販賣，便立刻與西城分局成立專案組展開調查。

中國鐵路總公司得知「洩密訊息」後，官方微博28日晚間PO澄清，「網傳信息不實，12306網站未發生用戶信息洩露」。

▲2018年12月26日，濟南東站第一列覆興號高鐵出發，奔向青島。（圖／CFP）

不過，經過調查發現，帳號「deepscorpions」的持有者，在網上販賣疑似12306鐵路訂票網站的用戶數據，包含60多萬條用戶註冊資料，以及410多萬條鐵路乘客訊息。專案組透過網上偵查、溯源追踪，成功鎖定犯罪嫌疑人為西城區某科技有限公司員工陳先生，29日就將人逮捕歸案。

陳姓嫌犯表示，60多萬條用戶註冊資料，是在網上非法購買取得，並非通過「對12306官方網站技術入侵」獲取。其他410多萬條鐵路乘客信息，則是利用上述用戶註冊信息，通過第三方網路訂票平台非法獲取。因此警方後續鎖定第三方平台，深入追查當中。

根據《觀察者網》報導指出，這些個資包括60萬賬戶資料，除了ID、手機號、密碼之外，連姓名、身份證、Mail、防盜問題及回答通通都有；洩露的數據，包括每個賬戶中的聯絡人訊息，甚至連身分證號都有！洩漏的聯繫人總量高達410萬；但包含上述信息的數據交易價格卻非常低，僅20美元，還不到140元人民幣（約622元新台幣）。