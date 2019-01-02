「廚餘改飼料」養豬政策遭疑沒強制力　李退之：不能著急

▲雲林縣日前公布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

「廚餘」被視為非洲豬瘟病毒傳播關鍵之一，農委會推「養豬戶轉用飼料」，提供全台2045場廚餘養豬場飼料差額補貼等配套機制，阻絕疫病傳到台灣，2日正式上路，不過卻遭疑現階段只是輔導離牧、換飼料，沒強制力，農委會副主委李退之今天表示，終極目標是全面禁止廚餘養豬，但現在不能著急。

▲台南市環保局等單位日前也稽查73戶廚餘養豬戶，查看是否有落實高溫蒸煮。（圖／記者林悅翻攝）

離台灣最近的福建去年12月24日淪陷成非洲豬瘟疫區，農委會推出的「廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案」，業者今天開始到3月31日前都可以向各縣市政府提出申請， 補助期間則自完成申請改用飼料起至在養豬隻上市，或完成申請至豬隻出清豬舍拆空完成退場，轉用飼料與廚餘的價差每公斤10元，估算每頭最高補助2000元。

只是豬農還是可以用廚餘養豬，農委會遭疑該政策沒有「強制力」，防疫漏洞還是有，且對比香港都禁止廚餘養豬了。中華民國養豬協會常務理事林秋桂認為，政府應將禁止廚餘養豬設為「終極目標」，否則等到真的有疫情再來禁止，一切都來不及了，付出的社會成本會很高。

▲非洲豬瘟疫情在大陸已擴散到23省。（示意圖／路透社）

李退之說，終極目標本來就是要全面禁止廚餘養豬，但不能太急，就像過去不管是下水道的汙泥還是汙水處理廠的汙泥，都曾被亂丟到山區等地方，產生嚴重汙染，甚至最後也被驗出含有重金屬，造成的原因就是可能處理費太高，汙泥也沒地方可去，因此若要全面禁止廚餘養豬，至少要先和餐廳、百貨公司及遊樂園等有事業廚餘的單位，一次講清楚廚餘有哪可去再來做，且若直接全面禁止，恐會有不肖業者謊稱要幫忙處理，但還是亂丟，反而成防疫破口，提高病毒隨意流竄風險。

▲▼農委會推「廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案」。（圖／記者許展溢攝）

李退之指出，現在全部先用「輔導誘因」讓業者慢慢改用飼料，至於退場補助措施標準，農委會將比照民國87年加入WTO養豬產業結構調整的離牧補助標準，不論建築結構材質及折舊，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助，如無意願繼續從事養豬者，也有退場獎勵金，依豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上等3級，分別提供20、30及50萬元。

