劈腿前妻求復合：別賭氣了！他9combo回擊「最後崩潰一句」…網笑噴：經典

▲原PO前妻想求復合。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

才剛迎接2019年，就有人遇到衰事。一名男網友表示，剛過新的一年，外遇的前妻就來找他求合，「有沒有這麼衰？」並貼出2張對話截圖，只見女方一開口就求他「多少破鏡重圓的，我們不能像那樣嗎？」原PO不停強調「不可能」，最後一句話讓網友笑翻，大家紛紛留言「太經典了」、「我喜歡這句」。

一名男網友1日上午在臉書《爆怨公社》表示，剛過新的一年，外遇的前任就來求和；看看他貼出2張LINE對話截圖，原PO先是告訴前妻「所有我跟妳的一切，都在簽字那一刻全部蕩然無存」，女方則回覆「多少破鏡重圓的，我們不能像那樣嗎？」

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▲原PO前妻求和不成。（示意圖／pixabay）

原PO則是9句combo回擊「不可能了」、「我怎麼可能會再接受妳」、「還要忍受妳、忍受爭吵」、「忍受下班不想回家的心情」、「忍受回家還要擔心會不會爭吵的問題」、「忍受那種生活」、「真的受夠了」，最後則是怒問「為什麼新年還要聽妳靠腰」、「妳們要怎樣也是妳們的事」。

女方則試圖解釋「他一直到我們離婚分開才碰到我」，讓原PO直問「那要不要立貞節牌坊？」對方便開始哀求「真是夠了」、「可以不要賭氣了算我求你」。男網友只好再次強調「反正我跟妳不會再有任何關係」、「好好想想當初怎麼這麼狠心吧！」原PO也在留言處透露，他是因為小孩的事，才沒有把前妻封鎖，自己也很無奈。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「笑死，為什麼新年還要聽你靠腰，等等他回我他媽怎麼會知道」、「新的一年舊的前任」、「最後那句太經典了」、「世上沒有後悔藥，來不及了」、「最後一句…神回」、「好險你很理智哈哈」、「LINE你是為了讓你洗臉的呀？」

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