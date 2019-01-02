政府發「稅收紅包」最多300億！蔡英文：經濟成長紅利回饋民眾

▲總統蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文1日發表「2019新年談話」表示，除了加薪和減稅之外，今年行政院將會提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利。對此，行政院高層官員透露，去年度歲計賸餘初估至少208億元、上看300億元，這些經濟成長紅可分享給收入較少的民眾，但各部會正研議相關方案，最快要到15日才會知道實際的金額。

蔡英文在元旦時表示，除了勞工基本薪資調整為2萬3100元，報稅時4項扣除額提高，月薪3萬元以下民眾不用再繳所得稅，還會更進一步減輕民眾負擔，「過去兩年經濟有成長，我們的稅收也都超出預期，我已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。」

「這就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。全力衝刺民生，更妥善照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年政府施政的工作重點之一。」蔡英文說，這兩年來，很多在中國的台商朋友都告訴她，殷切期盼想回到台灣投資。行政院長賴清德也聽到了他們的聲音，過去一年全力解決五缺問題。

▲蔡英文表示，行政院正在研擬經濟成長紅利。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

蔡英文說，今年，「歡迎台商回台投資行動方案」也要從今天起實施3年，目的就是要為台商返鄉，有一條平坦的道路。現在，就是全面歡迎台商回台投資的最佳時刻。無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型，或者是「前瞻基礎建設計畫」投資公共建設來擴大內需，或是「新南向政策」的全球多元布局，政府努力調整過去過度依賴中國的經貿戰略，都是為了要來因應國際劇烈的變化。

面對蔡英文指行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利，行政院高層官員向《聯合報》透露，初估去年度歲計賸餘應有1000億元，償還792億元後，剩下208億元可運用，但詳細數字仍必須等到15日盤點。

由於各部會正研議照顧特定族群及弱勢相關政策和方案，實際可利用的金額仍需要視金額而定，計畫通過後將會由財主單位籌措財源編列預算，因此可能近300億元分享給民眾經濟成長的紅利。然而負所得制度提出補貼幫助弱勢，是以稅收讓收入較少的民眾分享經濟紅利，屬於社會福利公共支出的部分，而非「還稅於民」；不過財政部未回應以上內容。

▲民眾能否得到經濟紅利還需要時間統整相關政策。（圖／記者張一中攝）