《告台灣同胞書》紀念會今登場　習近平無視小英「四個必須」

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

記者蔡浩祥／北京報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，今早10時將在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平出席並發表重要講話。面對總統蔡英文在元旦談話提出「四個必須」，北京涉台人士指出，考量台灣政局變化等因素，北京在兩岸關係主導權上的掌握，只會愈發積極。

今年元旦談話，蔡英文在兩岸議題上著墨甚深，不排除有搶先在習近平對台發表重要講話前，預先表明立場考量。不過，駐京台媒昨向國台辦提問蔡英文提出的「四個必須」，並未得到回應。

蔡英文以「四個必須」作為兩岸關係正面發展基礎。她語氣堅定、強硬地表示，「必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」。

▲蔡英文昨發表元旦談話。（圖／記者周書羽攝）

儘管蔡英文語氣堅定向北京喊話，但北京涉台人士認為，習近平在慶祝改革開放40周年大會已明確定調，要「牢牢掌握兩岸關係發展的主導、主動權」，形同對蔡政府已是一種無視。

北京涉台人士指出，年底九合一選戰，藍綠政治板塊發生變化，泛藍拿下15縣市，「這不見得是國民黨的勝利，卻是台灣民眾對蔡政府不滿的表現」。

▲中共總書記習近平（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）

換言之，北京積極掌握兩岸關係發展主動、主導權，蔡英文提出「四個必須」，無非只是表明立場

北京涉台人士研判，2019年對兩岸來說，都是至關重要的一年；一來是兩岸交流力度勢必全面擴大，地方包圍中央的態勢，恐讓蔡政府難以管制；二來則是2020總統大選在即，兩岸議題必然更加突出。

北京涉台人士說，「蔡政府在大選後慘敗，加上不斷失去民意支持，北京不可能有任何回應」。