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花11萬買500公斤淘寶「福袋」　破鍋爛櫥假神油什麼都有

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圖文／鏡週刊

網路上購物陷阱多，讀者阿樹和朋友集資想做百貨生意，欲到市場擺攤兼營夾娃娃機，依循友人建議到臉書批貨社團尋求貨源，不料，首次訂購盲包沒賺進小財，就付出慘痛代價。

阿樹說，他去年4月在網路上加入一個專賣盲包的「伊婷」LINE群組，並跟業者相約在桃園見面，先在一處中古車行面見邱姓老闆，接著又被帶到蘆竹區的倉庫看貨，個性阿莎力的阿樹沒有創業經驗，秉持信賴原則只要求業主好好處理商品，當場付了部分訂金預購總價11萬元、500公斤的盲包，約定貨到後繳清剩餘款項。

  1. 炒菜鍋外盒扁塌，屢遭主婦打槍，而且1只鍋成本就要550元，乏人問津。（讀者提供）
  2. 盲包內有不少山寨版名牌鑽飾，包裝品質不堪。（讀者提供）
  3. 簡易的塑料衣櫥沿線邊條腐朽剝落，顯示貨品出廠的時間久遠。（讀者提供）
  4. 健康食品膠囊中的粉末變質成為膠條，被虧是龜鹿二仙膠膠囊版。（讀者提供）

6天後，500公斤的盲包依約送抵，阿樹等人抱著開獎的心情小心翼翼地拆封，首先是九只包裝盒扭曲破損的鐵鍋，一只重達2.2公斤，加計運費成本價就超過500元，有些手把甚至沒有包覆防熱材質。

再打開一箱是簡易塑料衣櫥，總重達22公斤，大衣櫥一只3公斤，成本價750元，但網路上一只大衣櫥只要430元就能買到，「價錢完全不具競爭力，腐朽的衣櫥邊條一碰就脫落。」阿樹直罵：「是要賣給鬼嗎？」甚至還有壯陽藥和持久液。

俗稱的「盲包」其實是被民眾退回的大陸包裹，撕下外裝貼條仍可見先前的送貨個資和「退貨」字樣。

阿樹打電話向對方要求部分換貨，換來5台洗鞋機，其中4台共重25公斤，另一台10.8公斤，「民眾根本不可能花1,500元買一台6公斤的重物逛市場，更別說洗鞋機的螺絲還生鏽。」阿樹猛搖頭嘆氣，氣急敗壞地叨念。

後來阿樹派員工押貨至桃園二度換貨，換來的工法粗糙的鍍金項鍊、仿錶，以及沒有IC板的遊戲機，一雙重達1.8公斤的布鞋，就連賠本以100元向阿婆兜售，「一看就是大陸貨」阿樹被酸得哭笑不得，最後只得認賠了事。


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關鍵字：鏡週刊,淘寶,盲包,福袋

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