利用貨到付款！淘寶盲包買個資亂槍打鳥　美女主播也中獎

圖文／鏡週刊

近幾年夾娃娃機生意大行其道，許多人想靠小投資當老闆，但有讀者向本刊投訴，他和友人合夥在網路以低價訂購「盲包」作生意，原本抱著拆福袋的期待心情，打開後竟發現內容物生鏽、腐朽， 且商品重量一個比一個沉甸，其中不乏違法的減肥和壯陽藥品，想換貨還屢受消遣、刁難，直呼賠了夫人又折兵，呼籲民眾千萬不要貪小便宜，否則恐因小失大。

12月24日，前甜心主播蔡沁瑜自爆收到貨到付款的不明包裹，由於包裹外盒確實留有自己的姓名，她因而委請住家管理員代付貨款990元，回到家打開發現竟是一盒山寨版名牌口紅，並非自己網購的商品。

此案不過是冰山一角，類似的情節層出不窮，因蔡沁瑜是公眾人物，事情又鬧上媒體，業者才願意退費，若換成一般民眾遇到相同情形，恐怕只能認栽吞掉幾百元的損失，然而，這裡面卻隱藏一連串的騙局和龐大利益。

本刊調查，近來許多民眾即使沒有訂購，也會收到不明宅配商品，這類商品一律是貨到付款，一不小心就會付錢收貨，包裹裡卻幾乎都是來自中國大陸的低廉山寨貨或過期品。

這些都是專收瑕疵貨的對岸淘寶業者，先透過管道取得大批俗稱「條仔」的個人資料，再依地址寄送吹風機、掃地機、香水或行車記錄器等琳瑯滿目的貨品到台灣，由倉儲物流業者交由宅配系統發送，採貨到付款方式亂槍打鳥，但因收款金額都只有幾百元，許多民眾聽見包裹上有自己的名字，往往不假思索就同意管理員或家人代墊收貨。

新北市政府主任消保官王治宇表示，消費者網購或郵購時沒有檢視商品的機會，事後可能因品質不如預期而有所爭議，常在完成交易後發生爭執，消費者可依《消費者保護法》不需理由主張退貨。但若不是消費關係，則視賣方是否涉及廣告不實或產品有無瑕疪，即使無法依《消費者保護法》力爭，民眾仍可循《民法》「物之瑕疪擔保」，主張減少價金或退貨。



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