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稱斤論噸求售！淘寶盲包竄全台　賣垃圾也能月入4千萬

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圖文／鏡週刊

近來有不少民眾收到不明宅配商品，這類商品一律是貨到付款，一不小心就會付錢收貨，包裹裡卻幾乎都是來自中國大陸的低廉山寨貨或過期品，亂槍打鳥只是詐騙手法之一，接著還有業者將這些退貨轉手點石成金，每月批貨金額高得嚇人。

熟知內情的業者阿義表示，專收瑕疵貨的對岸淘寶業者，先透過管道取得大批俗稱「條仔」的個人資料，再依地址寄送吹風機、掃地機、香水或行車記錄器等琳瑯滿目的貨品到台灣，由倉儲物流業者交由宅配系統發送，採貨到付款方式亂槍打鳥，但因收款金額都只有幾百元，許多民眾聽見包裹上有自己的名字，往往不假思索就同意管理員或家人代墊收貨。

伊婷經常在夾娃娃機社團發布盲包訊息，宣稱貨挑愈多愈便宜。（翻攝臉書）

阿義說：「就算遇上機靈點的客人拒付款直接退回宅配系統也不怕，這種問題貨一樣能賣錢。」原來在成本考量下，這些回收貨品不可能再寄回對岸，在物流業倉儲累積到一定數量後，最後統一賣給批發商，做成網路上盛行的淘寶「盲包」。

俗稱的「盲包」其實是被民眾退回的大陸包裹，撕下外裝貼條仍可見先前的送貨個資和「退貨」字樣。

本刊調查，市面上有不少專賣盲包的業者，伊婷只是其中之一，這些業者以話術向網拍賣家、直播主、夾娃娃機台主和市場百貨業主等喊話，在網路招兵買馬、奇招盡出，供貨稱斤論噸求售，獲利頗豐。以伊婷為例，估計每月可賣出200餘噸的盲包，保守以每公斤200元計算，營利可達4,000萬元，獲利難以想像。

保二總隊副隊長陳富乾表示，除非是資源回收業者販售違法貨物，否則單純的商業行為並不觸法，只是東西品質好壞問題，業者最好經由合法管道批貨，避免潛藏的投資風險。


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關鍵字：鏡週刊,淘寶,條仔,盲包,盲包,貨到付款

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