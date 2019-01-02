鴻海年薪千萬副總「看風水撩人妻」　偷情「啵啵」聲不斷

圖、文／鏡週刊

鴻海集團大陸富士康王姓經理，公司投訴指曾姓副總（Kenny）破壞他家庭，知情人士指出，王男原本並不知妻子外遇，直到去年7月發現妻子對他頗為冷淡，並要求離婚，他開始懷疑妻子外遇，偷偷在家中客廳茶几放了錄音筆，沒想到竟錄到妻子以電話和他的長官約砲的鹹濕對話，還在家中發現妻子的包包裡有保險套。

本刊掌握錄音內容，王妻趁老公出門，在家中講電話時不僅發出「啵啵」的聲音，在電話中玩親親，還對曾姓副總說：「你可不可以不要那麼硬又太長。」「有些累，但很舒服…像跑步完的累，但很快恢復。」王妻還打電話給閨密承認和曾姓副總在一起。

▲鴻海集團旗下富士康王姓經理的妻子，在家中與丈夫的曾姓上司講電話，互對手機玩親親，還提及「你可不可以不要那麼硬又太長」等鹹濕對話。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士指出，人妻偷情電話錄音共有6段，其中有4段是王妻與曾姓副總以廣東話的對談，2人除了對著電話玩親親，還用英文說：「I love you.」過程中甚至提到：「我的屁股不小，但也不需要那麼長。」「角度不同，有時就不會痛。」「你可不可以不要那麼硬又太長。」「我是講我裡面痛，你說你頂太長。」「會痛得麻。」

王妻還在電話中對曾姓副總說：「你都好厲害啊！」男聲即回：「長就要多做啊！」並問「妳大姨媽來了沒」等語，還曾討論相約到飯店開房，談到是否要訂深圳龍華希爾頓逸林酒店，當時王男出門，妻子在電話中對曾姓副總說：「他（丈夫）出去了。」「要去酒店。」「1,200多（人民幣）貴死人了。」

▲王姓妻子遭丈夫懷疑與曾姓上司外遇。

知情人士指出，王妻還在電話中對閨密坦承外遇，說：「那時候Kenny開始有點關心我，但真的沒有在一起，就是幫他看過風水，2人聊到彼此各自婚姻的問題，傾訴一下…後來真的發生，真的在一起，就是去年夏天，老公回美國，我去台灣2天就開始，就想試一下啦！就大家真的很開心。」

王妻還在電話中對閨密提到，曾姓富總（Kenny）已經辦好離婚，「消息是很守得住的，Kenny不會跟別人講，因為Kenny在富士康這個位置，去講這些也不是很好。」

▲鴻海集團旗下富士康曾姓副總（Kenny）是香港人在集團內的最高主管，與員工相處融洽。

王妻在電話中還說：「大概只有我知道Kenny離婚了，因為是我的律師朋友辦的，我還跟Kenny說不要告訴任何人。」「但Kenny有跟同事Michael Lin講離婚的事。」

▲鴻海集團旗下富士康王姓經理在妻子包包中發現保險套，認定她偷吃。

閨密聽了說：「Michael Lin有時候也很八卦。」王妻接著說：「喔…也就說他也可能會講，啊哈哈哈。」閨密則說：「Michael Lin跟一些高幹開會，可能就聊了起來了，富士康生活很無聊，會去講這個八卦。」這些錄音讓王男認定，妻子就是與上司曾姓副總外遇。