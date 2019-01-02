裁縫剪刀狠刺心臟5刀　殉道？他殺？侯硐雙屍警摸不著頭緒...

▲侯硐貓村雙屍命案，男跪姿、女躺地死7天。

圖文／鏡週刊

寧靜的侯硐貓村隨處可見可愛的貓咪，每到假日總是吸引許多觀光客前往。但有村民發現，村裡的一對同居情侶李建霆（57歲）和女友陳利珍（50歲）已經超過7天沒出現在村裡活動，而且2人住的地方傳出陣陣惡臭，大量蒼蠅飛來飛去，警方及消防局獲報後，會同里長破門進入，赫然發現2人離奇陳屍家中。

警方初步勘查後，發現現場並無打鬥痕跡，住處也無外力侵入跡象，但李男胸口為何遭剪刀穿刺4、5刀？連承辦警方也摸不著頭緒，瑞芳分局偵查隊隊長葉蒼池也語帶保留，「初步判定2人『可能』是自殺，但仍需待法醫鑑定報告出爐後才能確定。」而2人的離奇死亡，也引發當地居民議論。

▲▼侯硐貓村離奇雙屍命案，死者李建霆（小圖）平日為裝潢工，但同時也在自家開設「太古玄天宮」祭拜玄天太子爺，幫人收驚問事祭改。

由於李男平日在住家設有神壇為人收驚，祭改，還供人問事，且陳女有如布袋戲般玩偶的裝扮也常讓鄰居議論，紛紛認為2人的死，可能跟他們設神壇有關，有鄰居懷疑2人遭「不明靈體附身」才會做出如此不尋常的舉動，也有居民研判，2人離奇死亡，可能跟所信仰有關而做出的「殉道」動作，「否則有誰可以用利器狂刺自己心臟這麼多刀？」

死者家屬向警方說，李男和陳女交往10多年，感情相當穩定，最近沒聽說2人曾為何事爭吵或不愉快，2人陳屍住處讓家人很震驚。李男女兒說，與父親10多年沒聯絡，不知道父親的狀況，是在接獲警方通知後才知道父親出事。

▼2人住的地方傳出陣陣惡臭，大量蒼蠅飛來飛去。

當地光復里里長周晉億則說，李男與女友感情相當不錯，從未聽過2人吵架或不合的傳言，2人每次一起出現時一定都會手牽手，相當恩愛，也沒聽過2人負債或是和人有其他糾紛，「搞不懂2個人怎麼會一起死亡，還死的這麼奇怪。」

里長透露，李男早晚都會在自家前面像是作法般的會有一些儀式，因為在他自己家門口也管不著，只是後來李男竟然在貓村裡的巷道裡面做一些像是驅魔做法的舉動，「他就說要驅離不乾淨的東西。」村民請他不要這樣，會嚇到觀光客，他後來才稍加改善，「但也沒引起甚麼糾紛。」

根據附近鄰居表示，每次看到陳女出現在街上，穿著打扮總是金光閃閃，「很像布袋戲人偶的裝扮。」而臉上擦的胭脂也厚厚一層，猶如要唱歌仔戲般，頭髮的造型也是相當特殊怪異，不過陳女見到人還是都會微笑打招呼，鄰居們雖然覺得怪，但也習以為常。

▼就在李宅隔壁一棟廢棄房屋前，有一條疑似為2名死者養的狗遭鍊住，狗主人並設置警告牌「愛犬兇惡請勿用手摸、逗弄、餵食、否則手被咬斷恕不負責。」



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