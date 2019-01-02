　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

裁縫剪刀狠刺心臟5刀　殉道？他殺？侯硐雙屍警摸不著頭緒...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲侯硐貓村雙屍命案，男跪姿、女躺地死7天。

圖文／鏡週刊

寧靜的侯硐貓村隨處可見可愛的貓咪，每到假日總是吸引許多觀光客前往。但有村民發現，村裡的一對同居情侶李建霆（57歲）和女友陳利珍（50歲）已經超過7天沒出現在村裡活動，而且2人住的地方傳出陣陣惡臭，大量蒼蠅飛來飛去，警方及消防局獲報後，會同里長破門進入，赫然發現2人離奇陳屍家中。

警方初步勘查後，發現現場並無打鬥痕跡，住處也無外力侵入跡象，但李男胸口為何遭剪刀穿刺4、5刀？連承辦警方也摸不著頭緒，瑞芳分局偵查隊隊長葉蒼池也語帶保留，「初步判定2人『可能』是自殺，但仍需待法醫鑑定報告出爐後才能確定。」而2人的離奇死亡，也引發當地居民議論。

死者李建霆平日為裝潢工，但同時也在自家開設「太古玄天宮」祭拜玄天太子爺，幫人收驚問事祭改。（翻攝自李建霆臉書）

▲▼侯硐貓村離奇雙屍命案，死者李建霆（小圖）平日為裝潢工，但同時也在自家開設「太古玄天宮」祭拜玄天太子爺，幫人收驚問事祭改。

死者住家客廳的神壇依舊燈火通明，但主人已離奇死亡。

由於李男平日在住家設有神壇為人收驚，祭改，還供人問事，且陳女有如布袋戲般玩偶的裝扮也常讓鄰居議論，紛紛認為2人的死，可能跟他們設神壇有關，有鄰居懷疑2人遭「不明靈體附身」才會做出如此不尋常的舉動，也有居民研判，2人離奇死亡，可能跟所信仰有關而做出的「殉道」動作，「否則有誰可以用利器狂刺自己心臟這麼多刀？」

死者家屬向警方說，李男和陳女交往10多年，感情相當穩定，最近沒聽說2人曾為何事爭吵或不愉快，2人陳屍住處讓家人很震驚。李男女兒說，與父親10多年沒聯絡，不知道父親的狀況，是在接獲警方通知後才知道父親出事。

▼2人住的地方傳出陣陣惡臭，大量蒼蠅飛來飛去。

▲▼ 侯硐貓村雙屍。（圖／鏡週刊）

當地光復里里長周晉億則說，李男與女友感情相當不錯，從未聽過2人吵架或不合的傳言，2人每次一起出現時一定都會手牽手，相當恩愛，也沒聽過2人負債或是和人有其他糾紛，「搞不懂2個人怎麼會一起死亡，還死的這麼奇怪。」

里長透露，李男早晚都會在自家前面像是作法般的會有一些儀式，因為在他自己家門口也管不著，只是後來李男竟然在貓村裡的巷道裡面做一些像是驅魔做法的舉動，「他就說要驅離不乾淨的東西。」村民請他不要這樣，會嚇到觀光客，他後來才稍加改善，「但也沒引起甚麼糾紛。」

根據附近鄰居表示，每次看到陳女出現在街上，穿著打扮總是金光閃閃，「很像布袋戲人偶的裝扮。」而臉上擦的胭脂也厚厚一層，猶如要唱歌仔戲般，頭髮的造型也是相當特殊怪異，不過陳女見到人還是都會微笑打招呼，鄰居們雖然覺得怪，但也習以為常。

▼就在李宅隔壁一棟廢棄房屋前，有一條疑似為2名死者養的狗遭鍊住，狗主人並設置警告牌「愛犬兇惡請勿用手摸、逗弄、餵食、否則手被咬斷恕不負責。」

▲▼侯硐貓村雙屍。（圖／鏡週刊）

　


更多鏡週刊報導
【驅魔雙屍案】早晚作法鄰居怕　他說：「要趕走髒東西」
【恐怖波麗士】從女警查到分局長　警備隊員偷窺千筆個資
 

ET快訊
全村瘋狂吹狗螺！侯硐雙屍內幕　男施法「清不乾淨東西」
謝佳見分手後「站店外求復合」！深情挽回小12歲密友

關鍵字：鏡週刊,侯硐雙屍,侯硐,貓村

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睡到一半感覺熱熱的　13年老車起火燃燒...男半夜驚逃

快訊／北市碧湖公園漂1男浮屍　身體腫脹「身分待確認」

裁縫剪刀狠刺心臟5刀　殉道？他殺？侯硐雙屍警摸不著頭緒...

八仙塵爆釀15死471傷！呂忠吉今起入監服刑5年　高院：其實判太輕

情侶駕車出遊遇警「方向盤激烈抖動」　跑10公里丟包毒品　

記得我嗎？好友LINE帳號借錢　婦人慷慨解囊險「葬送」15萬

鴻海年薪千萬副總「看風水撩人妻」　偷情「啵啵」聲不斷

鴻海副總「高規格偷情」揭密！年薪千萬約砲下屬新婚妻　開房不手軟

影／網紅蔡阿嘎堂叔蔡鼎連三任嘉縣議員　未及就職病逝缺額不遞補

上校夫帶按摩女拍婚紗　上尉妻用「尋找我的iPhone」捉姦輸了

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

張惠妹雨中連唱1hr　嗨唱《三天三夜》跳起來！

睡到一半感覺熱熱的　13年老車起火燃燒...男半夜驚逃

快訊／北市碧湖公園漂1男浮屍　身體腫脹「身分待確認」

裁縫剪刀狠刺心臟5刀　殉道？他殺？侯硐雙屍警摸不著頭緒...

八仙塵爆釀15死471傷！呂忠吉今起入監服刑5年　高院：其實判太輕

情侶駕車出遊遇警「方向盤激烈抖動」　跑10公里丟包毒品　

記得我嗎？好友LINE帳號借錢　婦人慷慨解囊險「葬送」15萬

鴻海年薪千萬副總「看風水撩人妻」　偷情「啵啵」聲不斷

鴻海副總「高規格偷情」揭密！年薪千萬約砲下屬新婚妻　開房不手軟

影／網紅蔡阿嘎堂叔蔡鼎連三任嘉縣議員　未及就職病逝缺額不遞補

上校夫帶按摩女拍婚紗　上尉妻用「尋找我的iPhone」捉姦輸了

通車近2年遲未驗收竟卡在速度「慢1min」？桃園機捷回應了

月老指示「直接上」！男大生獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

港影劇大亨拿下台北雙子星！白手起家攢千億　砸600億奪標只說4字

連假結束上班首日現車潮　南警三分局「交通快暢」措施奏效

國道客運確定春節後3/4起調漲　「統聯、國光票價漲5~40元」

台苯經營權大戰　從臨時股東會地點一路爭

「改變還不一定贏」　鄭文燦：蔡英文不改變2020必敗

《告台灣同胞書》40年　兩岸通商通航成真　陸轉向「主動出擊」

英國曼城砍人嫌犯以《精神健康法》拘留　警：全案朝恐攻調查中

「對外只有道路沒有圍牆」只求民生經濟發展　韓國瑜批小英管太多

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

嘉縣議員蔡鼎三　凌晨病逝

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

曾說壓力大想死　司機跳匝道死亡

更多熱門

相關新聞

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

S.H.E去年9月與老東家華研約滿後，各自成立公司當老闆，由於華研擁有S.H.E這個名稱的商標權及歌曲版權，3人都希望能藉由不同方式與華研再合作，只是，談判4個多月，雙方始終沒共識且瀕臨破局，讓「S.H.E」恐成絕響。

鴻海年薪千萬副總　看風水偷情人妻

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

女星1篇文79萬！業配價打趴柯以柔

台北雙子星設計圖曝光　108盒子功能揭曉

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

謝佳見分手後「站店外求復合」！

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

前HBL球星　遭爆騙財

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

周孝安復合…女星曝私照控偷吃！

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面