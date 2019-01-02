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婦女月經偏頭痛　無法專心工作可求醫治療

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▲李耀泰主任認為月經偏頭痛發生原因，推想可能與月經來臨時女性雌激素荷爾蒙下降有關，有此一困擾者可求助醫師治療。（圖／記者林悅翻攝）

▲李耀泰主任認為月經偏頭痛發生原因，推想可能與月經來臨時女性雌激素荷爾蒙下降有關，有此一困擾者可求助醫師治療。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

１名育齡婦女前來台南市郭綜合醫院向婦產部主任李耀泰求診，主訴近3個月來，每次月經前2天和月經來時的第1-4天，都會有嚴重的頭痛，幾乎無法工作，影響生活，診斷為婦女月經偏頭痛，經使用藥物治療後，情況改善。

李耀泰主任表示月經偏頭痛亦屬於偏頭痛的一種，佔20％。偏頭痛需具備的診斷條件包括有：(1)有5次復發性頭痛，每次持續4-72小時；(2)在單側位置、有脈搏跳動性質、痛強度在中度至重度、於活動（如走路或爬樓梯）時加劇，上述4項中具有2項者；(3)有噁心或嘔吐、怕光或怕吵，上述2項中具有1項者。

李耀泰主任指出月經偏頭痛分為兩種：(1)單純月經偏頭痛：有連續2-3次月經來臨前2天、和月經來時第1-4天有頭痛，但該月其它時間則不曾發生頭痛；(2)月經相關偏頭痛：發生時間與單純月經偏頭痛相同，然該月其它時間仍會有頭痛發生。月經相關偏頭痛發生率較單純月經偏頭痛高。同時月經偏頭痛少有出現強光等先兆（aura）。月經偏頭痛的疼痛程度與疼痛時間較非月經偏頭痛嚴重，且難治療。

李耀泰主任認為月經偏頭痛發生原因，推想可能與月經來臨時女性雌激素荷爾蒙下降有關，許多臨床檢查都能證明，有月經偏頭痛的女性，在月經來臨前、後其雌激素較無月經偏頭痛者為低。

李耀泰主任說治療方面，如月經規則者，則可考慮短期使用偏頭痛藥物翠普登（triptans），包括英明格、羅莎疼錠、氟伐曲坦等；亦可短期使用非類固醇抗消炎藥物或雌激素。至於月經不規則者，則考慮連續口服使用避孕藥，或加上雌激素等以抑制月經來臨，效果良好。

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關鍵字：婦女,月經,偏頭痛,求醫

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