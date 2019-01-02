哪來一家親？柯文哲：兩岸芥蒂就是互相罵來罵去啊

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文1日在總統府內發表新年談話，針對兩岸關係，蔡批評若連疫情防治沒有辦法合作，「哪來兩岸一家親？」；而台北市長柯文哲被問及此事時則表示，這不矛盾，最重要是彼此有善意，如果是對大陸喊話，那就喊話，但他也感嘆，雙方心裡有芥蒂，講什麼都沒用。對此，柯文哲2日表示，「芥蒂喔，芥蒂就是互相罵來罵去啊！」

2019年第一個上班日，台北市長柯文哲2日未安排受訪行程，但上午一改搭公務車到市府地下一樓的習慣，一早接近7點30分時緩緩由一樓走下，面對大批守候媒體，柯問了句「今天又發生什麼事」後，隨即被幕僚帶往11樓；市府發言人劉奕霆補充，市長目前已恢復搭公車上班。而被問到昨稱兩岸之間有芥蒂，該「芥蒂」是指什麼？柯說，「芥蒂喔，芥蒂就是互相罵來罵去啊。」

柯文哲1日上午和蔡英文一起參加元旦升旗，隨後前往花博園區參加元旦健走，被問到新年健康操針對問總統元旦談話內容，柯文哲回應，「沒什麼矛盾阿？還好阿，元旦為什麼講豬瘟？」；柯說，這以前講過，好像九二共識、兩岸一家親在台灣都被標籤化，沒什麼都要拿出來講一講，「彼此有善意比較重要，大家心裡都有芥蒂，講什麼也沒有用。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）