新年新氣象　時隔4個月　柯文哲開始搭公車上班

記者陳家祥／台北報導

2019年第一個上班日，台北市長柯文哲2日未安排受訪行程，但上午一改搭公務車到市府地下一樓的習慣，一早接近7點30分時緩緩由一樓走下，面對大批守候媒體，柯問了句「今天又發生什麼事」後，隨即被幕僚帶往11樓。媒體詢問是否恢復搭公車上班？柯看了看記者傻笑不回應，事後市府發言人劉奕霆補充，市長目前已恢復搭公車上班。

由於家住信義路上，柯文哲上任後上班通勤以搭公車為主，不需轉車便可一路搭到北市府，柯也以此做為宣傳，可以說是北市大眾運輸交通工具的最佳代言人。但去年接近選舉期間，柯文哲搭公車多次被抗議人士突襲，最後考量安全問題，經市警局建議，2018年8月31日起柯改搭公務車上班。

除了台灣國辦公室主任陳峻涵外，還有民眾遞「東奧正名」聯署書要求柯文哲簽署，連知名實況主「亞洲統神」張嘉航也曾到柯文哲家門口等待，莫名對柯大吼「你記得上次跟你一起吃便當那個網紅是誰嗎？有沒有印象？」

由於不斷碰上民眾嗆聲，柯文哲也忍不住動怒，強調如果台北市長走在馬路上都開始不安全，一般小老百姓怎麼辦？直言還是要建立一個安全的社會。最後則是在警察局的建議，在8月底取消搭公車，改搭乘公務車上班。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

另外，2日上午媒體也問到，日前稱兩岸之間有芥蒂，該「芥蒂」是指什麼？柯文哲說，「芥蒂喔，芥蒂就是互相罵來罵去啊」；而關於總統蔡英文稱兩岸一家親不是針對你、有學者建議撤銷管中閔校長處分等，柯都未回應，最後在電梯裡和劉奕霆說，「我看喔，還是定期餵食好了。」