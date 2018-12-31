LINE花蓮強震募集逾8400萬元捐款　2018熱門議題回顧

▲擁有1800萬用戶的LINE TODAY，已經成為台灣重要的內容入口。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

歲末年終之際，今天（31日）是2018年的最後一天，而LINE TODAY也在近日公布，2018年十大熱門熱門議題，像是2月LINE主動發起為花蓮強震祈福的活動，就獲得民眾廣大迴響，以行動支持賑災，甚至在第一季LINE Pay愛心捐款就累計超過新台幣8400萬元。

擁有1800萬用戶的LINE TODAY，已經成為台灣重要的內容入口，匯聚豐富多元的內容，讓用戶一鍵就可以掌握新聞、生活大小事，而LINE TODAY公布的2018年度十大熱門新聞話題排行榜中，用戶最關注的新聞話題以「政治」、「社會事件」、「民生」、「運動」為主。

至於三大最受台灣用戶關注的新聞事件，分別為九合一大選、孫安佐事件、普悠瑪出軌，可見用戶對社會時事的關注及參與度越來越高，像是2月LINE主動發起為花蓮強震祈福的活動，就獲得民眾的廣大迴響，以行動支持賑災，甚至在第一季LINE Pay愛心捐款就累計超過新台幣8400萬元，顯示台灣通訊軟體的號招力，越來越滲透你我。

接下來名列前十名的依序還有499之亂、世足賽／NBA／亞運、多起分屍案、花蓮強震17人罹難、傅達仁安樂死、韓流現象（韓國瑜）、勞基法新制鬆綁「七休一」上路等等，都是2018年台灣人最關注的熱門議題。

此外，LINE TODAY在2018年人氣話題中，最暖心感人的就是「女童綺綺走了 留下恐龍貼圖溫暖人間」，原創貼圖「綺綺的恐龍綺想世界」，同步也拿下貼圖排行榜「亞軍」，甚至當時在上架短短一天，分配金額就超過600萬日圓(約新台幣163萬元)，後續也捐給兒童心臟病基金會，貼補一些經濟能力不佳的病人，這樣的留愛人間，為2018年留下暖心的一筆。

▲LINE TODAY也在近日公布，2018年十大熱門熱門議題。（圖／翻攝LINE官網）