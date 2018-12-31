遛狗、裸上身泡溫泉！普丁2019月曆在日銷售居冠　打趴羽生結弦

▲普丁月曆意外成為搶手貨，擄獲日本民眾芳心。（圖／取自Loft網站，下同）

國際中心／綜合報導

許多民眾為了迎接2019年的到來，早已做好準備購入新一年的月曆，而日本知名生活雜貨店「Loft」則透露，在2019年「名人類」月曆中，俄羅斯總統普丁最受日本民眾青睞，登上排行榜第一，整體銷量更是與第二名的知名男演員田中圭有整整兩倍的差距，甚至贏過第三名的花式滑冰選手羽生結弦。

根據《共同社》報導，在日本擁有116家分店的知名生活雜貨品牌Loft自2016年起開始販賣普丁月曆，2019年的月曆也早已銷售一空，由此可見普丁在日本的超人氣。對此Loft則稱，也許是因為月曆上普丁總統主要是穿著便裝，比較休閒，與平時在電視上看到的形象有很大的反差，才會吸引大批民眾購買。也有俄羅斯民眾表示，這樣的情況有助於日俄關係的改善。

Loft作為日本國內唯一一家販售普丁月曆的大型零售店，今年共推出台曆、掛曆等3種類型月曆，內頁不但有普丁跟秋田縣知事贈送的秋田犬的親密合影，還有普丁裸上半身的入浴照，吸引大批民眾瘋狂搶購。據悉，Loft的2019年月曆實體通路銷售排行榜名人類，普丁榮登銷售冠軍寶座，超過了日前因主演偶像劇爆紅的田中圭與衛冕奧運冠軍成功的花式滑冰選手羽生結弦，連續三年贏得第一名。據了解，購買普丁月曆的女性顧客佔多數。