俄羅斯氣爆釀7死　救難隊員零下20度尋找瓦礫堆下40人

▲ 消防隊員在零下20度的天氣中進行搜救。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

俄羅斯烏拉山區（Ural Mountains）的一座公寓大樓，當地時間31日凌晨6時發生瓦斯爆炸，導致10層樓高的建築坍塌，目前已知有7人死亡，近40人還被埋在瓦礫堆中，而當地氣溫僅零下22度，搜救人員必須與惡劣天氣對抗，爭取時間搶救仍失蹤的災民。俄羅斯總統普丁也提早結束既定行程，前往災區探視。

▲普丁第一時間前往災區。（圖／路透）



這起氣爆意外發生在距離莫斯科東部1700公里處的工業城馬格尼托哥爾斯克市（Magnitogorsk），事發的公寓有9層樓，共超過48戶，有關單位的官員指出，爆炸似乎發生在2樓；此外，調查委員會發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）表示，已對爆炸事件進行刑事調查。事務部部長葉夫根尼（Yevgeny Zinichev）則說，目前約有36至40人被埋在瓦礫堆下，與嚴峻的氣溫對抗之餘，建築物也隨時都有倒塌的風險，救難人員必須與時間賽跑。

近年來由於基礎設施老化、天然氣安全使用規範鬆散，導致俄羅斯頻頻發生氣爆意外，2015年俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）也曾發生過氣爆，造成至少5人死亡。