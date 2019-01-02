　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

渣男偷吃還裝傻！老婆怒賞一巴掌　抓他「生殖器」在路上拖著走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

非洲奈及利亞一名女子日前發現老公在外偷吃，氣的找上人理論想知道發生甚麼事，但卻未能得到答案，於是她在盛怒之下，一把抓起「老公的陰莖」並將人拖到大馬路上教訓，讓一旁的路人都看呆了。

根據外媒報導，該名奈國女子得知老公搞外遇後，與另一名女性朋友一同前去找老公給一個交代，不過卻沒有如願，氣頭上的她竟然就在眾目睽睽之下，一把抓住偷吃男的「陰莖」，拖到大馬路上，誓言一定要給這可惡的人好好的上一課。

女子老公的外遇對象名為卡羅（Carol），這名小三向正宮表示，她沒有意識到這名男子其實已經已婚。但女子顯然不相信這個說法，不僅罵了小三「愚蠢」，還大大的賞了這壞女人的一巴掌作為報復，並喊道「你看到這樣年紀的一個成年男子，怎麼可能認為他還是單身？根本就是在撒謊，你甚至可以看到這男的被打理得很好，表明了有人在照顧他，我會給你一個很好的教訓。」

報導中指出，兩個女人在爭論的時候，偷吃男在一旁「恐懼地發抖」，顯得相當沒用；而男子在被老婆拖到街上前，也同樣地被狠狠打了一巴掌。

ET快訊
蔡阿嘎堂叔蔡鼎三連任三屆嘉縣議員　宣誓前病逝
快訊／台灣漁船翻覆13人失聯！國防部出動S-70C急救援
他抽到電扇迎新年　回去拆禮看傻眼：獎品秒變6個

關鍵字：奈及利亞,非洲,生殖器,陰莖,偷吃,外遇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯氣爆釀7死　救難隊員零下20度尋找瓦礫堆下40人

澳洲風俗店挖寶！他一夜大戰「S1專屬AV女優」　曝心得：戀愛了

美國夫妻人工授精產女　42年後真相曝光...無良產科醫竟「調包精液」

泰跨年夜驚傳槍響！醉男擊斃6親人後自盡　6歲女兒難逃死劫

哈紹吉被運屍畫面曝光？　可疑男「2包垃圾袋」直入總領事官邸

跨年張開「青蛙大嘴」逼吻…金髮辣妹嚇呆秒退後　全球網友都看到了

-20度下受困36hr！瓦礫堆傳「微弱哭聲」　11月大男嬰俄國氣爆中倖存

渣男偷吃還裝傻！老婆怒賞一巴掌　抓他「生殖器」在路上拖著走

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…回去拆禮看傻眼：獎品秒變6個

NASA新視野號飛掠「終極遠境」！傳訊號回地球報平安…45億年前真相將曝光

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

張惠妹雨中連唱1hr　嗨唱《三天三夜》跳起來！

跨年張開「青蛙大嘴」逼吻…金髮辣妹嚇呆秒退後　全球網友都看到了

-20度下受困36hr！瓦礫堆傳「微弱哭聲」　11月大男嬰俄國氣爆中倖存

渣男偷吃還裝傻！老婆怒賞一巴掌　抓他「生殖器」在路上拖著走

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…回去拆禮看傻眼：獎品秒變6個

NASA新視野號飛掠「終極遠境」！傳訊號回地球報平安…45億年前真相將曝光

川普推特語錄／新年快樂！對沒有川普紊亂綜合症的人　2019是很棒的一年

中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

俄羅斯氣爆釀7死　救難隊員零下20度尋找瓦礫堆下40人

美國夫妻人工授精產女　42年後真相曝光...無良產科醫竟「調包精液」

NASA歐西里斯號進入貝努小行星軌道　史上被人造太空船環繞的最小物體出爐

李善均逃亡時還要拿攝影機拍攝　意外發現新才能

韓系夢幻婚紗、森林系婚禮　你想知道的「10個婚禮準備Q＆A」都在這

鴻海副總「高規格偷情」揭密！年薪千萬約砲下屬新婚妻　開房不手軟

菊池雄星合約第4年可逃脫　最長7年總額1.09億美元

2019年台股開紅盤　多空交戰指數震盪翻黑

當紅女星「1篇文拿79萬」！　業配價打趴柯以柔

4塊雞塊遭罰3萬！　楊男從菲律賓入境桃機：忘了丟

爆料者曝光！郝龍斌「烏龍曖昧」游淑慧　藍營高層：與議長寶座有關

喝飲料≠補充水份！因「慢性脫水」喪命...茶、咖啡、藥都是兇手

快訊／思考參選2020總統　吳敦義：適當時間自然會表態

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽..

人工授精產女　醫竟「調包精液」

貝殼掉出2藍環章魚　父：差點死

他偷吃被抓包！生殖器竟被抓住在..

新視野號飛掠「終極遠境」傳訊號..

日男娶初音：希望大家都找到適合..

川普／新年快樂　2019會是很..

雪梨絕美煙火出包「停在2018..

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

他張開大嘴逼吻　金髮辣妹嚇呆退..

卡特投書《華郵》籲避免現代冷戰

英計畫「在新加坡或汶萊設軍事基..

女KTV飆高音身亡　奪命歌是周..

忍淚整理病死妻遺物...卻在衣..

更多熱門

相關新聞

婚禮主持人「唱著祝福」變邪惡小三

「婚禮唱著祝福歌曲的婚禮主持人，成了我先生的外遇對象...。」一名人妻新婚懷孕後到婆家坐月子，結果老公不是陪伴疲憊又脆弱的她，反倒跟別的女生搞曖昧，之後還阻止她到新房，甚至吵著要離婚。她緩緩淚訴2018這個最難熬痛苦的一年，原本照顧愛護他的人變得無情；而小三的態度更猖狂，竟酸她拖歹戲、裝可憐，同時大言不慚地叫她接受事實。

老師出連假作業　竟要學生畫「自己的生殖器」

離婚1個月！外遇妻哭求前夫幫報仇

花300萬台幣紋全身！　61歲伯蛋蛋也有刺青

他帶小三在辦公室交疊　辯：只是洗澡

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

餐會4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

周孝安復合…女星曝私照控偷吃！

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市府回應

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面