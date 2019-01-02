渣男偷吃還裝傻！老婆怒賞一巴掌　抓他「生殖器」在路上拖著走

Drama As Woman Catches Her Cheating ‘Impotent’ Husband With His Lover In Public, Grabs His Manhood. – Cityblog https://t.co/WTAnYnlH1u pic.twitter.com/mqgvsH1z4M — City Blog Nigeria (@cityblogng) December 29, 2018

國際中心／綜合報導

非洲奈及利亞一名女子日前發現老公在外偷吃，氣的找上人理論想知道發生甚麼事，但卻未能得到答案，於是她在盛怒之下，一把抓起「老公的陰莖」並將人拖到大馬路上教訓，讓一旁的路人都看呆了。

根據外媒報導，該名奈國女子得知老公搞外遇後，與另一名女性朋友一同前去找老公給一個交代，不過卻沒有如願，氣頭上的她竟然就在眾目睽睽之下，一把抓住偷吃男的「陰莖」，拖到大馬路上，誓言一定要給這可惡的人好好的上一課。

女子老公的外遇對象名為卡羅（Carol），這名小三向正宮表示，她沒有意識到這名男子其實已經已婚。但女子顯然不相信這個說法，不僅罵了小三「愚蠢」，還大大的賞了這壞女人的一巴掌作為報復，並喊道「你看到這樣年紀的一個成年男子，怎麼可能認為他還是單身？根本就是在撒謊，你甚至可以看到這男的被打理得很好，表明了有人在照顧他，我會給你一個很好的教訓。」

報導中指出，兩個女人在爭論的時候，偷吃男在一旁「恐懼地發抖」，顯得相當沒用；而男子在被老婆拖到街上前，也同樣地被狠狠打了一巴掌。