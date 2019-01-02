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翻轉加州！讓赤字變4500億急難金　16年州長創紀錄

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▲▼加州州長布朗（Jerry Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州州長布朗（Jerry Brown）將在1月7日卸任。。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

現年80歲的美國加州州長布朗（Jerry Brown）即將在1月7日時，從州長的位置上退下，他前前後後一共擔任4次加州州長，創下領導美國人口最多的州長達16年的紀錄。

綜合外媒報導，布朗是加州前州長帕特（Pat Brown）的兒子，他原先選擇當一名牧師，隨後發現這個職業不適合他，才進入耶魯大學就讀法律系；畢業之後的他並未直接踏入政壇，而是先到一間公司工作之後，直到36歲時才跟隨父親的腳步，首次擔任加州州長。

布朗分別在1975年到1983年，以及2011年到2019年間擔任加州州長，在他第一次當選州長的2年後，他3度試圖爭取民主黨總統提名，但結果都不盡理想，更留給議員和選民心不在加州的壞印象，在歷經過許多職位的轉換後，他重新回到加州參選州長，完成他的政治復出，不過他不再想著要競選總統一事。

布朗在2005年時，曾簽署了一項具有高度爭議性的協助自殺法案，受到天主教會的強烈反對，不過他的人氣仍然居高不下，再加上他將加州原本高達270億美元（約台幣8366億元）的預算赤字，轉虧為盈，還留下145億美元（約台幣4493億元）的急難基金給後繼者，讓支持者更相信他的領導能力。

布朗說，相較於第一次的任期，他對第二任期的自己比較滿意，因為他擅長去說服立法機關跟選民做出痛苦的政治決定，比如削減政府服務或是增加自己稅收；加州議會在1970年代時常強行通過布朗否決的法案，但在他第二任任期時，這種情況一次也沒發生過。

報導中指出，布朗的妻子安妮•古斯特•布朗（Anne Gust Brown）是知名服飾GAP的前任高級主管，時常在老公身邊幫忙支持，對此，布朗也說他有一名很棒的妻子，他周邊朋友跟顧問們都認為，他能夠執行雄心勃勃的點子，都要歸功於安妮的存在。

目前布朗已經決定好他退休之後的去處，他要到加州科盧薩縣務農跟建造牧場，他說他會想念在政治圈的一切，自從他踏入政治圈以來，沒有一天是不享受的。

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