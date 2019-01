NASA新視野號飛掠「終極遠境」！傳訊號回地球報平安…45億年前真相將曝光

▲NASA「新視野號」太空船。(圖/翻攝自New Horizons Facebook)

國際中心/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)無人太空探測船「新視野號」(New Horizon)1日早上10時30分(台灣時間為晚上11時30分)傳回最新訊息,指它已成功飛過小行星「終極遠境」(Ultima Thule),來到距離地球最遠、也是人類至今探測的最古老星體。

「新視野號」距離地球64億公里遠處,以每小時約5萬1500公里速度飛掠「終極遠境」。這顆編號2014 MU69的小行星位於「古柏帶」(Kuiper Belt),被科學家以中世紀文學的遙遠北方島嶼「Thule」命名,暱稱為「終極遠境」(Ultima Thule)。

由於截至目前,這顆小行星的樣貌和狀態仍是個謎,因此當健全的太空船「新視野號」靠近最近距離約3540公里時,就傳回地球一系列「報平安」訊號,所有研究人員都超激動,約翰霍普金斯大學應用物理實驗室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)也有熱烈的歡呼聲。這些訊號約在10個小時後抵達,訊號內容包括小行星的影像和數據等,提供科學家研究行星古老物質。

▲▼太空探測船「新視野號」(New Horizon)傳回「報平安」訊號,美國西南研究院(Southwest Research Institute)與馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)研究人員都歡呼。(圖/路透社)

「新視野號」2006年升空、2015年完成冥王星主要任務,傳回史上最清晰的冥王星影像,科學家們更決定以這艘探測船對「終極遠境」進行研究。「新視野號」計畫首席研究員、美國西南研究院(Southwest Research Institute)科學家史登(Alan Stern)形容,這將會是帶領人類回到45億年前太陽系剛誕生時的時光膠囊。

西南研究院的共同研究員辛格(Keli Singer)說,「我們從未接觸過像這樣的天體。」在此之前,科學家還無法肯定「終極遠境」的樣貌和型態;「新視野號」的攝影裝置正聚焦於小行星上,使科學家得以掌握其結構,無論它是一個或數個天體。

由於「新視野號」與地球距離甚遠,與如此遙遠的太空船聯繫,無線電信號單向需要6小時8分,往返則需要12小時15分。「新視野號」以每小時5萬2000公里的速度掠過小行星,向地球回傳「報平安」信號,告知是否平安飛掠「終極遠境」。

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy