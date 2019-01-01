中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

▲ 美國前總統卡特夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中1979年1月1日建交至今40年，但如今上演的貿易戰讓雙方關係漸行漸遠。前總統卡特（Jimmy Carter）31日投書《華盛頓郵報》，呼籲中美政府盡速修補雙邊關係，避免兩國陷入「現代冷戰」狀態，且在盡快解決貿易不平衡、智財權盜竊等問題的同時，要意識到美國人無權干涉中國如何治國、如何進行領導人選舉，而雙方最容易取得合作的地方就在非洲。

卡特認為，中美40年前的建交為兩國帶來經濟繁榮，在在顯示不同歷史文化和政治制度的國家也能合作，但如今雙邊已陷入危險之中。

▲ 1979年1月29日，鄧小平（左）和卡特（右）在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／達志影像／美聯社）

他舉例，中國菁英宣稱美國正策劃陰謀顛覆中國，而美國人也對中國尚未轉型為民主政體感到失望，並稱將會構成威脅，「如果（雙方）的官員抱持著這種危險的想法，那兩國之間的『現代冷戰』並非不可想像…在這個敏感時刻，誤解、誤判以及在台灣、南海等議題無法妥善遵守交戰規則時，就可能會發生軍事衝突，為全世界帶來災難。」

談及中美90天的貿易戰休兵期，卡特表示，這是雙方可能達成永久協議的契機。在此基礎上，美方還能做2件事來修補中美關係。

第一，美國必須盡快解決長久以來所抱怨的問題，包括貿易失衡、智慧財產權盜竊、強迫進行技術移轉以及美企在中國投資、做生意所遇到的不公平壁壘，且兩國都不該以國家安全為由，妨礙對方的合法商業活動，追求公平互利的關係是雙方維持經濟強勁的唯一方法。

▲ 2018年12月1日，習近平與川普在G20場邊進行會晤。（圖／路透社）

第二，美國人必須承認，正如同中國無權干涉美國事務一樣，美國無權指揮中國如何治國、如何進行領導人選舉。卡特強調，中國在經濟發展、滅少赤貧等方面的作為應該受到讚揚，但網路審查等作為也要記錄下來加以批評，「這樣的平衡作為是確保雙方繼續合作、解決棘手問題的關鍵」。此外，北京政府在北韓無核化的支持上至關重要，也能在打擊恐怖主義、調解國際爭端提供協助。

卡特認為，中美在非洲問題上展開合作最為容易，因為雙方都已經在當地參與疾病防治、建設基礎設施、維持和平等等，有時還會互相合作，但卻紛紛指控對方大搞經濟剝削、政治操控，「非洲並不想選邊站…透過跟非洲人民合作，美國和中國能克服互不信任的現狀，並重建這份重要的雙邊關係。」