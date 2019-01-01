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中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

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▲▼ 美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前總統卡特夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中1979年1月1日建交至今40年，但如今上演的貿易戰讓雙方關係漸行漸遠。前總統卡特（Jimmy Carter）31日投書《華盛頓郵報》，呼籲中美政府盡速修補雙邊關係，避免兩國陷入「現代冷戰」狀態，且在盡快解決貿易不平衡、智財權盜竊等問題的同時，要意識到美國人無權干涉中國如何治國、如何進行領導人選舉，而雙方最容易取得合作的地方就在非洲。

卡特認為，中美40年前的建交為兩國帶來經濟繁榮，在在顯示不同歷史文化和政治制度的國家也能合作，但如今雙邊已陷入危險之中。

▲▼ 1979年1月29日，中國國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特在白宮橢圓形辦公室會面。中美建交（圖／達志影像／美聯社）

▲ 1979年1月29日，鄧小平（左）和卡特（右）在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／達志影像／美聯社）

他舉例，中國菁英宣稱美國正策劃陰謀顛覆中國，而美國人也對中國尚未轉型為民主政體感到失望，並稱將會構成威脅，「如果（雙方）的官員抱持著這種危險的想法，那兩國之間的『現代冷戰』並非不可想像…在這個敏感時刻，誤解、誤判以及在台灣、南海等議題無法妥善遵守交戰規則時，就可能會發生軍事衝突，為全世界帶來災難。」

談及中美90天的貿易戰休兵期，卡特表示，這是雙方可能達成永久協議的契機。在此基礎上，美方還能做2件事來修補中美關係。

第一，美國必須盡快解決長久以來所抱怨的問題，包括貿易失衡、智慧財產權盜竊、強迫進行技術移轉以及美企在中國投資、做生意所遇到的不公平壁壘，且兩國都不該以國家安全為由，妨礙對方的合法商業活動，追求公平互利的關係是雙方維持經濟強勁的唯一方法。

▲▼G20川習會。（圖／路透社）

▲ 2018年12月1日，習近平與川普在G20場邊進行會晤。（圖／路透社）

第二，美國人必須承認，正如同中國無權干涉美國事務一樣，美國無權指揮中國如何治國、如何進行領導人選舉。卡特強調，中國在經濟發展、滅少赤貧等方面的作為應該受到讚揚，但網路審查等作為也要記錄下來加以批評，「這樣的平衡作為是確保雙方繼續合作、解決棘手問題的關鍵」。此外，北京政府在北韓無核化的支持上至關重要，也能在打擊恐怖主義、調解國際爭端提供協助。

卡特認為，中美在非洲問題上展開合作最為容易，因為雙方都已經在當地參與疾病防治、建設基礎設施、維持和平等等，有時還會互相合作，但卻紛紛指控對方大搞經濟剝削、政治操控，「非洲並不想選邊站…透過跟非洲人民合作，美國和中國能克服互不信任的現狀，並重建這份重要的雙邊關係。」

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關鍵字：貿易戰,中美,卡特,北美要聞

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