圓仔外婆「雷雷」10歲才生第一胎　斷掌堅持抱寶寶「英雄母親」

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記者蔡紹堅／福州報導

木柵動物園5歲的熊貓「圓仔」近日因為「男友迷路中」，缺少繁育後代的機會大受到關注。《ETtoday新聞雲》記者日前走訪福州的「海峽大熊貓研究交流中心」，在裡面看見了圓仔的外婆「雷雷」，雷雷成功哺育5隻後代，包含圓仔的母親「圓圓」，且是到了10歲才生下第一胎，繁殖能力在熊貓中算是非常強的，還擁有一大批的粉絲「貓粉」，大家都很期待圓仔能跟外婆一樣成為「英雄母親」。

雷雷1992年冬天在野外被人發現，當時牠瘦成皮包骨，一只手掌受傷感染，已經危及生命，緊急在臥龍進行了截肢手術，才保住一命。痊癒之後，雷雷就在臥龍住了下來，被命名為「雷雷」，推算牠的出生年份應該是在1989至1990年間。

▼雷雷近年很少吃竹葉，主要食用較容易入口的竹筍。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

熊貓的繁殖及哺育存在許多難題，光是授精就非常困難，且生產後的哺育也很看熊貓母親的個性，有許多母親是完全不理會幼仔的。雷雷在2000年「步入中年」才第一次做母親，但母性卻非常堅強，總是用僅存的一隻前掌抱著幼仔，不讓幼仔離開自己身邊，甚至學會用腳輔助，把幼仔勾在腹部，也因此被大家稱為「英雄母親」。

雷雷2000年到2005年共產5胎，全都順利長大，分別是大女兒「龍欣」、二女兒「竹韻」、三女兒「娜娜」、四女兒「圓圓」、五兒子「友友」。其中「圓圓」誕生於2004年，在2008年來到台北木柵動物園，並於2013年生下「圓仔」，讓雷雷當上了外婆。

▼雷雷用雙腳勾住寶寶。（圖／翻攝百度）

雷雷2010年來到福州的海峡大熊貓研究交流中心（熊貓世界），來到這裡，最特別的就是可以看到許多「圓圓」「圓仔」的相關簡報及明信片，這些都是當地的「貓粉」所蒐集的。熊貓世界的義工李智啟表示，他從小就喜歡熊貓，但最喜歡的就是雷雷，因為牠斷了一掌，卻還努力的哺育幼仔，看了非常感動，「喜歡雷雷，當然也就喜歡雷雷的女兒，所以我常去台灣看圓圓、圓仔，每年也都會寄信祝圓仔生日快樂！」

▼福州的熊貓粉絲、義工李智啟蒐集超多團團、圓圓、圓仔的資料。

雷雷是野外熊貓，所以出生的日期並不確定，但根據推算，應該是介於1989年至1990年間，雷雷的飼育員黃杭表示，雷雷即將年滿30歲，已經算是熊貓界的「熊瑞」了，所以照顧也要更加細心，「年紀大的熊貓可能會有老年病，所以每天都要更仔細的觀察，看看有無異狀，飲食的話，也要切得更細碎，方便採食，像牠最愛的胡蘿蔔，現在就咬不太動了，必須切成細條。」

▼李智啟每年都祝圓仔生日快樂。

今年是「團團」「圓圓」來台滿10周年的日子，雷雷也將年滿30歲，海峡大熊貓研究交流中心計畫於2019年末為雷雷舉辦一個盛大的生日慶祝會，中心主任陳玉村表示，雷雷雖然已經高齡29歲，但身體情況仍相當不錯，30歲是一件大事情，希望能有更多人給予祝福，若圓圓、圓仔也能跨海共襄盛舉，一定相當感動！