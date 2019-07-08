全球最重大熊貓龍鳳胎誕生　媽媽「阿寶」抱緊緊網萌翻

▲大熊貓新生雙胞胎初生體重同時超200克，實屬罕見。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

海歸大熊貓「阿寶」6日在成都大熊貓繁育研究基地產下一對龍鳳胎，大仔為雄性，初生體重211.6克，小仔雌性重209克。目前，母子各項指標正常，而這對大熊貓寶寶，也成為全球初生體重最重的人工圈養熊貓龍鳳胎。

▲▼剛出生的大熊貓寶寶。（圖／人民日報）

據《人民日報》報導，「阿寶」於今年3月20日完成配種，牠待產很安靜，沒有明顯的產前煩躁行為，走動少，而新生的兩隻熊貓體重均超過200克。對此，熊貓基地專家表示，通常情況下，新生大熊貓出生體重平均為150克左右，雙胞胎一般一隻較重，一隻較輕，雙胞胎初生體重同時超200克，實屬罕見。

▲阿寶的名字取自於電影《功夫熊貓》。（圖／福斯提供）

「媽媽」阿寶是2010年在美國亞特蘭大動物園出生，當時《功夫熊貓》正在熱映，加上飼養員最初誤以為牠是雄性，所以特意邀約夢工廠，用影片中的主角「阿寶（台灣譯為阿波）」的名字來命名。3歲的阿寶於2013年回到中國大陸，當工作人員為牠遞交申請時，意外檢查出這個大家心目中的「功夫熊貓」其實是個「萌妹子」。

據熊貓基地專家透露，「阿寶」雖初為「熊母」，但龍鳳胎出生後，短短的2分鐘時間，便順利將小寶貝安穩抱在了懷裡進行舔舐，是一個盡職盡責的好媽媽。

▼「阿寶」在舔舐小寶貝。（圖／人民日報）