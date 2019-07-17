同一天報到4隻！重慶動物園2熊貓產雙胞胎黑白短毛超軟萌

▲重慶市動物園兩隻大熊貓「蘭香」和「莽仔」，於日前在同一天各自生下一對雙胞胎。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

重慶市動物園兩隻大熊貓「蘭香」和「莽仔」，於日前在同一天各自生下一對雙胞胎，目前4隻熊貓寶寶在母親和園方工作人員的照料下，都生長良好，體重最重達到768.5克，目前4隻小熊貓寶寶尚且在保溫箱中休養，其中17歲的「蘭香」雖然是高齡產婦，所幸寶寶各項指標都正常，母子均安。

《中新社》報導，4隻熊貓寶寶中，「蘭香大仔」重768.5克，「蘭香小仔」重643.5克；而「莽仔大仔」則重529.9克，「莽仔小仔」重547.8克。

▲熊貓寶寶在保溫箱中。（圖／翻攝自《中新社》）

在報導的照片中，可以看到4隻熊貓寶寶的毛色已經約略顯現出黑白相間，但是身軀似乎還很嬌弱，不論是躺在保溫箱中的墊子上，還是被人抱在手中，身形都還顯得略為柔軟稚嫩。

「Pandapia」網站介紹，「蘭香」的兩名寶寶均為雄性，分別出生於6月23日的零點11分與51分，而「莽仔」所生的姊妹花則分別出生於同一天的17點14分與42分。

▲熊貓寶寶。（圖／翻攝自《中新社》）

根據網站，「蘭香」在2002年出生於臥龍核桃坪，於2014年來到重慶動物園；「莽仔」則是出生在重慶動物園的「當地人」，於2011年出生，排行老三，又名「三順」，由於小時候曾被誤認為男生，因此被取了「莽仔」這個比較「MAN」的名字。