離奇！慢速「拖救故障車」撞癱人　判賠788萬元

▲捕撈鰻苗的男子從兩車中間步行穿過，被後車撞倒輾過，頸椎骨折下肢癱瘓。圖維示意照。（圖／達志示意圖）

記者林裕豐／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮2015年發生一起離奇車禍，男子林國基的汽車在大坑罟海邊沙地拋錨，他找來朋友開車拖救，2部車中間綁著繩索，一前一後慢速行進，這時在海邊捕撈鰻苗的林震智從兩車中間步行穿過，竟被後車撞倒輾過，林震智頸椎骨折下肢癱瘓，雙方纏訟多年，扣除先前已賠的90萬元及強制險176萬元，高等法院判男子林國基和朋友要連帶賠償受傷的林震智788萬元。可上訴。

這起離奇的車禍，刑事部分先前已定讞，法院認定林國基和朋友均觸犯過失傷害致重傷罪，判林國基7月徒刑，緩刑3年，緩刑條件是必須支付林震智90萬元，開車幫忙的朋友則因事發後打電話報警，自首減刑被判6月徒刑，得易科罰金36萬元。



判決指出，當時開車拖救的朋友在前方牽引，車尾繫著繩索，另一端綁在後方故障車的車尾，2車相距約4公尺，2人辯稱拖行速度很慢，時速不到5公里，而且車禍發生在沙地上，並非發生在「道路」，因此不用依《道路交通安全規則》懸掛危險標識。但法官認為附掛拖車行駛並非常態，用路人易因沒注意後方還拖著一輛車而發生危險，這種危險不論在道路或沙灘，都是一樣的，都必須懸掛危險標識。



法官審酌當時下雨，現場除車燈外，沒有其他照明，光線昏暗，視線不佳，挨告2人更應注意路況，而且2人自稱拖行時速不到5公里，應該更可注意有無行人通行，2人卻都疏未注意，導致林震智被後車撞癱，因此判賠。