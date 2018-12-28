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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

混摻棉籽油引爆黑心油風暴　富味鄉判賠投資人1550萬

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▲▼富味鄉遭查扣的油品。（圖／資料照）

▲富味鄉因公布不實消息，二審判賠投保中心1550萬餘元。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾捲入混油案件的全國最大芝麻油廠富味鄉公司，2013年間爆發在油品中混摻棉籽油，震驚社會，並引爆後續黑心油事件，股價一路滑落，公司前董事長陳文南等人涉犯《證券交易法》。投保中心代替投資大眾求償，一審判決富味鄉公司須賠償1585萬餘元，案經上訴，高院28日改判富味鄉賠償1550萬餘元。可上訴。

富味鄉公司在2013年10月間爆發混摻棉籽油事件，時任董事長的陳文南為避免影響公司商譽及股價下跌，由執行副總經理兼發言人林秀蓉，命員工在公開資訊觀測站刊登假消息，宣稱「進口棉仔油精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用。」另外林秀蓉在證券櫃買中心辦理說明會時，也再度對外公開宣稱沒有在國內使用混油，兩度發布重大不實訊息。

案件爆發後，證實富味鄉將混摻棉籽油的產品販售進國內廠商，公司股價也一路滑落。新北地檢署認為陳文南、林秀蓉等人故意放出假消息，企圖影響股價，損害投資大眾權益，因此依照違反《證券交易法》「特別背信」、「公告不實」等罪，提起公訴。

一審將陳文南判刑5年半、林秀蓉判刑3年4月，二審改判陳男4年、林女2年4月。投保中心協助投資大眾提出損害賠償訴訟，一審判決富味鄉公司、陳文南、林秀蓉等，須連帶賠償1585萬餘元。

案經上訴，高等法院28日宣判，高院還是認定陳文南等人以不實公告等行為，侵害投資大眾權益，必須賠償。經過重新計算後，高院改判決富味鄉公司、陳文南、林秀蓉等，須連帶賠償1550萬餘元。可上訴第三審。
 

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關鍵字：法律,人權,富味鄉,黑心油,棉籽油,判賠,二審,投保中心,高等法院

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